La discusión sobre las primarias expuso el interés del Gobierno en modificar las reglas electorales y abrió interrogantes sobre su estrategia para 2027. La suspensión también impacta en la competencia interna del oficialismo y en sus vínculos con aliados como Mauricio Macri.

La defensa oficial de la reforma electoral dejó al descubierto una discusión que excede el funcionamiento de las primarias. En el cierre del debate en el Senado, Patricia Bullrich sostuvo: “No es laaaa reforma. Nunca existe laaaa reforma de todo, son reformas parciales porque es un sistema que ya tiene cosas positivas”.

La jefa del bloque oficialista pidió aprobar el proyecto con urgencia, pero dedicó parte de su intervención a describir cambios para superar las debilidades del sistema de PASO que no habían sido planteados por el Gobierno. También afirmó: “Por esta razón, yo hoy elijo, mi bloque elige, ponerse al lado de la gente”.

La suspensión de las PASO y la estrategia del Gobierno

La discusión alimentó la interpretación de que la iniciativa no responde solamente a una evaluación del sistema electoral, sino también a una disputa política. El Gobierno busca quitarles a sus adversarios una herramienta que el peronismo reclama mantener y que organizó las elecciones durante las últimas dos décadas.

La ausencia de un partido propio vuelve particular la posición de Javier Milei frente a las primarias: las PASO fueron diseñadas para la competencia entre fuerzas políticas y sus candidaturas. En ese marco, el debate sobre su continuidad aparece atravesado por la estrategia electoral del oficialismo y por sus planes para la reelección presidencial.

En el Senado, la discusión incluyó la caracterización del sistema electoral argentino como uno “de desconfianza”. Esa descripción fue cuestionada en el análisis, que sostiene que los resultados electorales cuentan con amplia aceptación social y que las denuncias de fraude no avanzan como una impugnación general del sistema.

Qué cambia para los partidos y los candidatos

La suspensión de las PASO fue solicitada por distintos partidos, aunque el sistema también cumple una función de ordenamiento interno: valida candidaturas y limita la competencia posterior de quienes pierden la primaria. Sin esa instancia, el Gobierno pierde una herramienta para contener a dirigentes oficialistas que busquen competir por fuera de la candidatura presidencial de Milei.

La amenaza a la unidad del espacio podría surgir de su propio espectro político. Con las primarias suspendidas, Milei queda en mejores condiciones de presentarse como candidato único, mientras que los aliados del centro moderado pierden una vía para disputar un lugar en la fórmula presidencial. El senador José Mayans ironizó que el Presidente busca evitar que Patricia Bullrich compita por la candidatura oficialista.

La negociación para reunir los 43 votos del Senado necesarios para suspender las PASO también habría incluido concesiones en materia de presupuesto y reforma política. Entre ellas se menciona la liberación de fondos para cubrir gastos de la ley de Discapacidad, aprobada por el Congreso tras los reclamos de la oposición.

Mauricio Macri y las señales hacia 2027

La convocatoria de Mauricio Macri para el martes de esa semana a la presentación de un documental sobre su gestión fue interpretada como un mensaje al oficialismo. El expresidente estuvo en Montevideo en una actividad del Centro de Estudios para el Desarrollo y compartió un asado con los expresidentes Luis Lacalle Pou e Iván Duque. En ese encuentro reiteró que no será candidato en 2027.

Sin embargo, la presentación del filme en La Rural podría funcionar como una señal de posicionamiento o como una plataforma para negociar un entendimiento electoral. La convocatoria alcanzó a dirigentes que acompañaron a Macri en las elecciones de 2015 y 2019, aunque algunos referentes de esos espacios anticiparon que no asistirán.

Dirigentes del interior, por su parte, fueron convocados a una reunión de la mesa federal y de las autoridades del partido prevista para el lunes. El encuentro se inscribe en el intento de Macri de medir apoyos mientras organiza una plataforma de negociación con el oficialismo de cara a 2027.