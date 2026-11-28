Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

COFA cuestionó que la norma elimine la obligación de designar a un farmacéutico como director técnico en empresas del sector. La entidad advirtió sobre posibles riesgos para los pacientes y reclamó reglas claras de formación y fiscalización.

La Resolución 1742/2026 del Ministerio de Salud encendió una alerta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA): desde este sábado 28 de noviembre, las empresas que fabrican, importan o comercializan determinados productos biomédicos ya no estarán obligadas a tener un farmacéutico como director técnico.

La presidenta de la entidad, Alejandra Gómez, cuestionó la medida luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la celebrara en la red social X. Según COFA, se modificaron los requisitos para ocupar la dirección técnica sin establecer previamente qué competencias deberán acreditar los nuevos responsables ni cómo se controlará la actividad.

Qué cambia con la Resolución 1742/2026

La norma elimina la exigencia de que un profesional farmacéutico esté a cargo de la dirección técnica de determinados establecimientos vinculados con productos biomédicos. Hasta ahora, esa función estaba reservada a farmacéuticos.

Para COFA, la discusión no pasa por permitir que profesionales de otras áreas asuman el rol, sino por hacerlo sin definir de antemano los requisitos de formación y los mecanismos de fiscalización. Gómez sostuvo: "En materia de salud pública, primero se establecen las garantías sanitarias y después se modifican las regulaciones. No al revés".

Los insumos biomédicos alcanzados por la medida

Entre los productos comprendidos figuran jeringas, agujas, guías de suero y de transfusión, materiales de sutura e hilos quirúrgicos. La entidad advirtió que problemas de calidad o esterilización pueden tener consecuencias graves para quienes los utilizan.

"Estamos hablando de jeringas, agujas, guías de suero y de transfusión, materiales de sutura e hilos quirúrgicos. Una falla de calidad o de esterilización puede tener consecuencias graves para un paciente", explicó Gómez.

La titular de COFA también señaló: "No se puede tratar a una jeringa o a una guía de suero como a cualquier producto de consumo". Para la organización, estos insumos requieren controles acordes con su impacto en la atención sanitaria.

El reclamo de los farmacéuticos por la seguridad de los pacientes

COFA planteó que la dirección técnica supone una responsabilidad profesional y sanitaria, y no una función meramente administrativa. En ese sentido, Gómez afirmó: "La dirección técnica no es una formalidad burocrática. Implica asumir una responsabilidad profesional y sanitaria".

La entidad defendió la formación farmacéutica como una herramienta para prevenir riesgos y expresó: "La formación farmacéutica no es una barrera burocrática. Responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados para prevenir riesgos sanitarios".