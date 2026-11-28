Para 2050 habrá más de 2.100 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Especialistas analizaron cómo la prevención, la salud mental, la actividad física y el compromiso social pueden mejorar la calidad de vida.

El envejecimiento acelerado de la población plantea nuevos desafíos para gobiernos, empresas y comunidades. Según un análisis de KPMG, para 2050 habrá más de 2.100 millones de personas mayores de 60 años en el mundo, casi el doble de los 1.100 millones registrados en 2024. Más de una de cada cinco personas pertenecerá a ese grupo etario.

El aumento de la longevidad, impulsado por avances en salud y saneamiento, representa un logro social, pero también exige construir entornos sostenibles e inclusivos que favorezcan el bienestar. El desafío incluye revisar los hábitos desde edades tempranas para que vivir más años también signifique vivir mejor.

Longevidad y bienestar, dos desafíos para la próxima década

Estos temas fueron parte de la décima edición de 2026 del ciclo Visión 360°, en una mesa titulada Bienestar y calidad de vida como ventaja competitiva. Participaron Lucía Macchia, científica en Bienestar Humano de la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Londres; Alejandro Melamed, fundador y director general de Humanize Consulting; Florencia Vicente, gerente de comunicación y marketing de SportClub; y Conrado Estol, director médico y fundador de Xtend, clínica de longevidad, prevención y optimización de salud.

El encuentro formó parte de un ciclo anual que reúne a directivos de empresas, funcionarios, referentes sociales, emprendedores y especialistas para debatir sobre los retos que enfrentan las compañías en el país. El streaming fue moderado por los periodistas Franco Mercuriali e Irene Hartmann. La iniciativa contó con el apoyo principal de Personal, DESA, PAE y OSDE, el sponsoreo de AFARTE y Camuzzi, y el auspicio de SportClub e IRSA.

Prevención, salud mental y hábitos desde la juventud

Macchia planteó que la longevidad será central en los próximos diez años, no solo por la posibilidad de vivir más, sino por la importancia de hacerlo en mejores condiciones. También señaló la salud mental de los jóvenes como un pilar del bienestar y advirtió: “Esto es algo muy preocupante no solamente en Argentina, sino también en muchos lugares del mundo. El bienestar de los jóvenes cayó drásticamente y son las generaciones del futuro”.

Estol destacó el peso de la cultura y los hábitos, y mencionó a Japón como ejemplo de una población longeva que conserva un buen estado físico y mental incluso después de los 80 años. “Eso viene con los hábitos, se enseña desde el colegio, cómo elegir la comida. Es una medicina la longevidad”, afirmó.

El especialista diferenció la medicina tradicional, que describió como reactiva porque interviene cuando la persona ya está enferma, de la medicina de la longevidad, a la que definió como predictiva y orientada a optimizar la salud. En esa línea, sostuvo que busca anticiparse a los problemas.

El bienestar también requiere compromiso social

Vicente consideró que promover una vida saludable no debe quedar únicamente en manos de cada persona. “Estaría bueno invitar a que cada vez más actores se comprometan con el bienestar de las personas y que impulsen hábitos saludables”, expresó. También contó que este año SportClub lanzó un programa para que marcas, comercios e instituciones apoyen la vida saludable y ofrezcan beneficios cotidianos a los miembros del gimnasio.

La representante de SportClub remarcó, además, la importancia de difundir los beneficios de la actividad física más allá de la estética: “Es importante trabajar para dar a conocer que hacer ejercicio contribuye no solamente a un factor estético sino también es la llave para llegar a adultos mayores con mayor autonomía y dignidad”.

Melamed sostuvo que las prácticas que hoy se consideran tendencias podrían volverse habituales en el futuro y anticipó que surgirán nuevas formas de promover el bienestar. También destacó el potencial de la tecnología y los dispositivos para hacer un seguimiento predictivo de la salud, en lugar de limitarse a remediar problemas una vez que aparecen. El especialista puso el foco, además, en el papel de las empresas en el desarrollo de políticas de bienestar para sus empleados.

Tecnología y cambios de consumo en la salud

El informe de 2026 de Deloitte, Descifrando la ciencia de la longevidad, describe un cambio de paradigma que impulsó un ecosistema interdisciplinario, distinto de los modelos tradicionales de atención médica. Según la consultora, reúne a empresas de ciencias de la vida, atención sanitaria y tecnología enfocadas en abordar las causas subyacentes de las enfermedades y el envejecimiento.

En ese proceso, los hábitos y las nuevas tendencias de consumo también pueden influir en la extensión de la vida. Estol señaló el interés de las generaciones jóvenes por cuidar su salud: “Los centennials y los millennials se preocupan por su salud porque se dieron cuenta de que van a cumplir 100 años, pero no los quieren cumplir como la mayor parte de la gente que ven hoy con más de 80”.

Vicente observó que desde la pandemia creció el interés por la salud y que cada vez más personas entrenan con una perspectiva de largo plazo. “Hoy la gente no entrena solamente para alcanzar algún objetivo deportivo o para verse bien, sino que cada vez somos más conscientes de que se trata de pensar cómo queremos vivir nuestros últimos años”, consideró.

El bienestar financiero también aparece entre los factores que inciden en la calidad de vida. El informe Employee Financial Wellness de PwC indica que el 59 por ciento de las personas relevadas siente estrés por su situación financiera y que el 49 por ciento considera que su remuneración no acompaña el aumento de los costos.