A 25 años de su anuncio, el límite a los retiros bancarios expuso la gravedad de la crisis y aceleró el final de la convertibilidad. Las reservas caían, el riesgo país subía y el Gobierno se quedó sin respaldo financiero.

El 1 de diciembre de 2001, un sábado, se anunció el corralito. La medida comenzó a regir el lunes 3 y estableció un tope de 250 pesos o dólares semanales para retirar efectivo de los bancos. El objetivo era frenar la caída de las reservas del Banco Central y sostener la convertibilidad, en medio de una crisis que avanzaba con rapidez.

En los dos meses previos, las reservas habían disminuido 8.000 millones de dólares. El riesgo país pasó de 1.380 puntos en septiembre a 1.900 en octubre. También se deterioraban la recaudación y la actividad económica: los datos consignados en ese momento señalaban una variación de 8,7 por ciento en julio y de 14 por ciento en octubre, mientras la caída de la economía pasó de una tasa anualizada del 7 al 15 por ciento.

La propuesta del FMI que inquietó a los mercados

El camino hacia el corralito había empezado días antes. La noche del 26 de noviembre, en el Club Nacional de Economistas de Washington, Anne Krueger, entonces primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, presentó una propuesta para que el organismo ayudara a países al borde del default a reestructurar sus deudas con los acreedores.

Krueger aclaró que la iniciativa no estaba relacionada con la Argentina, pero los mercados interpretaron que podía afectar al país y la presión continuó. El mecanismo se parecía al Chapter 11 estadounidense: una empresa se presenta ante una corte y negocia la reestructuración de sus obligaciones. En su exposición, Krueger planteó:

«¿Qué pasa si el Fondo presta en base a un programa que bajo circunstancias normales resulta convincente para restaurar la confianza pero no es suficiente para los bancos e inversores? Es necesario hacerle entender al sector privado que revise sus pretensiones con los países deudores».

El canje de deuda que quedó trunco

Krueger y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se habían conocido en Harvard en la década de 1970, cuando integraron una misión de estudiantes de economía que viajó a Bolivia para asesorar al Gobierno en una reforma tributaria. Dos décadas después volvieron a encontrarse, esta vez en medio de la crisis argentina.

Las declaraciones de Krueger coincidieron con una de las últimas iniciativas oficiales para sostener la convertibilidad: un canje de deuda. Bancos y AFJP entregarían al Tesoro bonos con rendimientos cercanos al 11 por ciento y recibirían otros con una tasa del 7 por ciento, garantizados por la recaudación. La devolución del capital comenzaría tres años después. La operación quedó trunca con la implementación del corralito.

Al recordar el episodio, Cavallo sostuvo que las declaraciones de Krueger precipitaron la crisis. «Krueger salió a hablar de reestructuración de deuda y lo que dijo públicamente prácticamente es que había que poner control de cambios. Y poner control de cambios en un régimen de convertibilidad es poner restricciones al retiro de depósitos en moneda extranjera: se pueden mantener los depósitos, pero no dar efectivo, porque es salida de capital», afirmó.

El fin del apoyo financiero y las advertencias internas

Cavallo también diferenció el corralito de la pesificación que se aplicó en enero de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. «El corralito no fue lo que embromó a los depositantes sino que eso fue la pesificación en enero con Eduardo Duhalde, pero obviamente irritó a la gente», expresó. Además, cuestionó al FMI por demorar una misión y suspender el programa de asistencia a comienzos de diciembre. A su juicio, el organismo había contribuido a la decisión con sus declaraciones sobre los controles de cambio.

Cuando Tomás Reichmann, responsable del caso argentino en el FMI, le comunicó que el organismo ya no brindaría ayuda financiera, Cavallo le respondió: «Vos no me podés decir esto a mí, se lo tenés que explicar al Presidente». Luego, ambos fueron a Olivos para informar a Fernando de la Rúa que no habría más fondos del FMI ni de Estados Unidos. Reichmann viajó después a Ezeiza para regresar a Washington.

Tiempo más tarde, Reichmann describió el impacto de aquella decisión: «Reconocer que se había llegado al final de la ruta después de haber trabajado tanto para evitar ese desenlace, y a conciencia de lo que la crisis iba a traer, fue muy duro para nosotros y, por supuesto, más aún para las autoridades de gobierno».

La discusión dentro del equipo económico

En el equipo de Economía no había una posición unificada sobre la aplicación de la medida. Daniel Marx, entonces secretario de Finanzas, advirtió a Cavallo sobre las consecuencias de limitar los retiros. «¿Vos alguna vez utilizaste un plástico a para retirar dinero de un cajero? No sabés lo que estás haciendo porque nunca extrajiste dinero en la calle en un cajero. Esto tendrá graves consecuencias y nos van a querer matar», le dijo en el quinto piso del Ministerio de Economía.

La decisión llegó tres semanas antes de que la política rompiera un contrato electoral y a un mes del incumplimiento de contratos económicos. El corralito se convirtió en un punto de quiebre para la Argentina: una medida presentada para contener la salida de depósitos que, en medio de la crisis, marcó un antes y un después en la economía del país.