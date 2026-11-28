Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 8:58 a. m. · 2 min de lectura

El cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández aseguró que Bergoglio recibió advertencias sobre posibles conflictos durante una eventual visita. Según explicó, el pontífice temía que su presencia profundizara las divisiones políticas y sociales.

Revelan por qué el papa Francisco nunca regresó a la Argentina: había recibido advertencias sobre posibles acciones en su contra

A más de un año de su fallecimiento, trascendieron nuevos detalles sobre las razones que habrían llevado a Jorge Bergoglio a no visitar su tierra natal durante los doce años que estuvo al frente de la Iglesia católica.

El cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, uno de los colaboradores más cercanos del pontífice, aseguró que Francisco había recibido información de organismos de inteligencia que alertaban sobre posibles acciones destinadas a generar conflictos durante su llegada al país.

Las revelaciones surgieron en el marco de la publicación del diario personal de Bergoglio, cuya edición estuvo a cargo del propio Fernández.

Según el religioso, la principal preocupación de Francisco no era quedar expuesto a cuestionamientos personales, sino que su presencia terminara profundizando las divisiones políticas y sociales entre los argentinos.

Sectores que se oponían a Francisco

Fernández apuntó contra sectores de la extrema derecha nacionalista y neoliberal que, pese a sus diferencias ideológicas, compartían su rechazo hacia el pontífice y sus posiciones respecto de la justicia social.

Durante su gestión al frente del Vaticano, Francisco mantuvo una fuerte defensa de los derechos de los trabajadores, cuestionó la desigualdad económica y reclamó una mayor atención hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.

De acuerdo con el cardenal, estas posturas generaban resistencia en determinados espacios políticos.

Una visita que nunca se concretó

Desde su elección como papa, en marzo de 2013, millones de argentinos aguardaron su regreso. Sin embargo, pese a las expectativas y a las numerosas invitaciones que recibió, el encuentro nunca se produjo.

Los informes de inteligencia mencionados por Fernández no fueron difundidos públicamente, por lo que se desconocen sus detalles y el alcance concreto de las advertencias.

El testimonio del cardenal aporta una nueva explicación a uno de los mayores interrogantes que dejó el pontificado de Jorge Bergoglio: por qué el primer papa argentino de la historia recorrió distintos países del mundo, pero nunca regresó a la tierra que lo vio nacer.