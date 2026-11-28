Los títulos de deuda avanzaron hasta un 5 por ciento en Wall Street y el indicador de riesgo país bajó a 984 puntos básicos. También subieron las acciones argentinas, en una jornada marcada por señales políticas y expectativas sobre el financiamiento.

Los bonos argentinos subieron hasta un 5 por ciento en Wall Street y llevaron el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos básicos. Sobre el mediodía, el indicador se ubicó en 984 puntos, un descenso del 7,8 por ciento frente a los 1.067 puntos con los que había cerrado el miércoles.

La rueda se desarrolló después del feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y con horario reducido. La mejora extendió las subas que los títulos habían registrado el jueves en el mercado local.

Las señales políticas que impulsaron los bonos argentinos

La consultora Outlier atribuyó la recuperación a tres factores. El primero fueron las novedades en el Congreso: Diputados aprobó el Presupuesto 2027, que ahora deberá tratar el Senado, mientras que la Cámara alta dio media sanción a la suspensión de las PASO de ese año.

La iniciativa para suspender las primarias obtuvo 43 votos a favor, por encima de los 37 necesarios y de los 40 que tenía el oficialismo. El proyecto pasó a Diputados para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Además, la Cámara baja convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La modificación concentra el mandato de la entidad en preservar el valor de la moneda, elimina objetivos adicionales incorporados en 2012 y prohíbe el financiamiento al sector público, entre otros puntos. Los inversores siguieron de cerca estas medidas como señales de la capacidad del gobierno de Javier Milei para alcanzar acuerdos con la oposición, en un contexto de mayor vulnerabilidad política.

Brasil y el swap con China, otros factores de alivio

El segundo elemento señalado por Outlier fue la recuperación del jueves de la Bolsa brasileña y del real, después del nombramiento de Luiz Carlos Trabuco, presidente de Bradesco, como ministro de Hacienda. El índice paulista avanzó un 7,37 por ciento y el dólar cayó a 5,74 reales. Este viernes, el Bovespa se mantenía estable.

El tercer factor fueron las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la activación de un tramo adicional del swap de monedas con China por 5.000 millones de dólares. La medida busca reforzar los fondos disponibles para afrontar los vencimientos de enero.

Pese al repunte, los bonos argentinos figuran entre los de peor desempeño de los mercados emergentes desde agosto. La ola global de ventas había profundizado la preocupación por las elecciones presidenciales del próximo año.

Suben las acciones argentinas y avanzan los mercados globales

En el exterior, los principales índices de Wall Street operaban en terreno positivo: el Dow Jones subía un 1,2 por ciento, el Nasdaq un 1,9 por ciento y el S&P 500 un 1,4 por ciento. También repuntaban el oro, la soja y el petróleo.

Las acciones de mercados emergentes se encaminaban a su mayor avance semanal desde junio, impulsadas por el regreso de los inversores a los papeles tecnológicos tras recientes ventas. El índice MSCI Emerging Markets avanzaba un 2 por ciento y acumulaba una suba semanal del 3,6 por ciento. Las tecnológicas chinas lideraban las ganancias y el Kospi de Corea del Sur trepaba un 4,3 por ciento.

Los ADR argentinos subían más de un 5 por ciento en Nueva York, con Grupo Galicia al frente. En Buenos Aires, el Merval en dólares avanzaba un 3,3 por ciento.

Dólar y reservas del Banco Central

En la apertura, el dólar bajó de 1.625 a 1.620 pesos en el Banco Nación, aunque hacia el cierre volvió a la cotización previa. El tipo de cambio mayorista subía a 1.604 pesos. Entre los financieros, el MEP se mantenía estable en 1.666 pesos y el contado con liquidación caía un 3,7 por ciento, hasta los 1.766 pesos.

El Banco Central completó el jueves su cuarto día consecutivo sin comprar reservas, la racha más extensa desde el inicio de la fase de acumulación a comienzos de 2026. En lo que va de noviembre, no intervino en seis de las 15 ruedas transcurridas hasta el jueves.

A dos ruedas del cierre del mes, las compras acumuladas sumaban 345 millones de dólares, equivalentes a un promedio diario de 23 millones. Ese ritmo se acerca al mínimo de septiembre, cuando el promedio fue de 22 millones de dólares por día.