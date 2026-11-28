Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Las personas humanas compraron moneda extranjera por un monto neto de 3.505 millones de dólares, mientras creció el ahorro fuera de los bancos. En los primeros diez meses del año, las compras netas acumularon más de 31.258 millones.

La demanda de dólares de los ahorristas se aceleró en octubre, antes de la turbulencia cambiaria que atravesó el gobierno de Javier Milei en noviembre. Al mismo tiempo, una proporción creciente de las divisas quedó fuera del sistema financiero argentino.

De acuerdo con el último balance cambiario del Banco Central, las personas humanas registraron compras netas de moneda extranjera por 3.505 millones de dólares. Unos 1,7 millones de argentinos compraron billetes por 3.020 millones, el monto más alto desde julio, mientras que 812.000 personas vendieron un total de 472 millones. La compra promedio fue de alrededor de 1.776 dólares.

Crece el ahorro en dólares fuera de los bancos

El dato central no es solo la cantidad de compradores, sino el destino de los fondos. En octubre, el ahorro en activos externos del sector privado no financiero llegó a 1.100 millones de dólares, el registro más alto desde octubre de 2025. La cifra había sido de 600 millones en agosto y de 800 millones en septiembre.

En dos meses, el ritmo de dolarización del ahorro por fuera del sistema bancario local aumentó un 83 por ciento. En contraste, los dólares que quedaron depositados en los bancos argentinos bajaron de 1.100 millones en agosto a 700 millones en septiembre y 500 millones en octubre.

La tendencia desafía la estrategia económica

La composición de la demanda representa un desafío para uno de los pilares de la estrategia económica de Luis Caputo y Santiago Bausili: convertir el ahorro en dólares de los argentinos en crédito para financiar inversiones y reactivar la economía.

La relación entre los fondos destinados a activos externos y los depositados en bancos también cambió con rapidez. En agosto, por cada dólar dirigido al ahorro fuera del sistema financiero, casi dos permanecían en entidades argentinas. En octubre, por cada dólar depositado en los bancos, más de dos se destinaron a activos externos.

La demanda de dólares frente al aporte exportador

En los primeros diez meses del año, las personas humanas acumularon compras netas de moneda extranjera por 31.258 millones de dólares, con un promedio mensual superior a los 3.100 millones.

En octubre, las cerealeras fueron vendedoras netas de 2.961 millones de dólares, el sector energético aportó 1.548 millones y la minería, 851 millones. La demanda neta de las personas humanas superó en un 18 por ciento el aporte de las cerealeras y equivalió al 65 por ciento de las divisas ingresadas en conjunto por los sectores cerealero, energético y minero.

En paralelo, el sector privado no financiero tuvo ingresos netos por endeudamiento de 1.493 millones de dólares. Así, mientras las empresas tomaron deuda en moneda extranjera, los particulares dolarizaron sus carteras y una parte cada vez mayor de esos ahorros quedó fuera de los bancos argentinos.

El desafío para Caputo y Bausili no es únicamente conseguir dólares, sino también lograr que permanezcan en el sistema financiero local. Los datos corresponden a octubre y todavía no reflejan el impacto de la suba del riesgo país, la ampliación de la brecha cambiaria ni el aumento del dólar registrados en noviembre.