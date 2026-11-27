Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

La demanda de moneda extranjera creció en octubre y superó las compras de septiembre. En los primeros diez meses del año, las compras netas y las transferencias al exterior sin fines específicos acumularon US$ 24.386 millones.

La demanda de dólares del sector privado volvió a crecer en octubre. Según el Banco Central, 1.700.000 personas compraron en términos netos US$ 3.505 millones, por encima de los US$ 3.410 millones adquiridos por 1.600.000 personas en septiembre.

El movimiento se explicó principalmente por la compra de billetes, que sumó US$ 2.548 millones; los giros de divisas al exterior sin fines específicos, por US$ 784 millones; y los egresos por servicios y otros gastos corrientes, por US$ 607 millones.

Compras de dólares y formación de activos externos

En los primeros diez meses del año, las compras netas de dólares y las transferencias al exterior sin fines específicos del sector privado no financiero, conocidas como formación de activos externos, llegaron a US$ 24.386 millones. En los últimos doce meses, ese total alcanzó US$ 32.761 millones.

El Banco Central estimó que, de las compras netas de billetes y las transferencias netas al exterior sin fines específicos de octubre, unos US$ 1.100 millones se destinaron a gastos de servicios y otros consumos pagados con tarjetas y débitos en cuentas. Otros US$ 500 millones quedaron depositados en bancos locales y US$ 1.100 millones se sumaron a la posición de activos externos.

En el caso de las empresas, hubo ventas netas de billetes por US$ 158 millones e ingresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$ 103 millones. La compra de dólares es una variable seguida de cerca por economistas y analistas, especialmente ante un año electoral, cuando suele aumentar la dolarización.

Superávit comercial y saldo de la cuenta corriente

El comercio exterior generó ingresos netos por US$ 3.704 millones, US$ 390 millones más que el mes anterior. El resultado revirtió el déficit de US$ 673 millones registrado en octubre de 2025. Pese al superávit comercial, el saldo de la cuenta corriente fue de US$ 2.200 millones.

La cuenta de servicios registró una salida neta de US$ 884 millones en octubre. Dentro de ese rubro, viajes y pasajes dejaron egresos netos por US$ 509 millones, con salidas brutas de unos US$ 907 millones e ingresos brutos por US$ 398 millones.

También se anotó una salida neta de US$ 609 millones, explicada por egresos netos de intereses por US$ 395 millones y de utilidades, dividendos y otras rentas por US$ 214 millones. De los pagos netos de intereses, US$ 135 millones correspondieron al Gobierno General y al Banco Central, principalmente por obligaciones con organismos internacionales, excluido el FMI.

Reservas del Banco Central en octubre

Las reservas internacionales aumentaron US$ 2.474 millones durante octubre y cerraron el mes en US$ 48.565 millones. Entre los principales factores estuvieron el incremento de US$ 1.646 millones en las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el Banco Central y las compras de divisas de la autoridad monetaria en el mercado cambiario, por US$ 1.396 millones.

El avance fue parcialmente compensado por egresos netos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales, excluido el FMI, por US$ 382 millones. También incidieron la caída de US$ 274 millones en la cotización en dólares de activos que integran las reservas y pagos netos del Banco Central mediante el SML por US$ 58 millones.