Las empresas dedicadas exclusivamente a prestar dinero aumentaron un 22,3% en nueve meses y registran una mora superior al 55%. El Banco Central elevó el umbral de capital para integrar el registro de proveedores no financieros de crédito.

El número de entidades que ofrecen créditos a sola firma creció mientras se deterioraba la capacidad de pago de las familias. En los primeros nueve meses de 2026, el segmento sumó 53 compañías y alcanzó las 291 empresas, un aumento del 22,3% respecto de diciembre de 2025.

Estos prestamistas, cuyo negocio principal es otorgar dinero y no desarrollan otra actividad comercial, cobran algunas de las tasas más altas del sistema. Además, en julio, la mora de su cartera superó el 55%, de acuerdo con los datos del Banco Central.

Más entidades de crédito no bancario y mayor mora

En septiembre, el Banco Central contabilizó 635 proveedores no financieros de crédito, un 13% más que a fines de 2025. El incremento más marcado se dio en la categoría que el organismo denomina "Resto": pasó de 238 firmas en diciembre a 291 en septiembre.

En ese grupo se encuentran compañías que otorgan préstamos de manera habitual y tienen como actividad principal prestar dinero, pero que no pertenecen a otras categorías, como las fintech, las cooperativas y mutuales, las emisoras de tarjetas no bancarias o las cadenas comerciales que financian sus propias ventas.

El aumento de operadores coincidió con un fuerte deterioro de los pagos. En julio, el 55,6% de la cartera del segmento "Resto" registraba atrasos superiores a los 90 días. Fue el nivel más alto entre las categorías relevadas y representó un avance de 4,8 puntos porcentuales frente a enero.

Tasas de interés y costo de los préstamos a sola firma

La irregularidad también aumentó en el conjunto de los proveedores no bancarios. En julio, la mora promedio llegó al 30%, 5,3 puntos porcentuales por encima del registro de comienzos de año; en agosto se mantuvo en ese nivel.

El financiamiento de estas entidades también resulta más caro. En julio, la tasa nominal anual promedio de los créditos personales del grupo "Resto" fue del 163%, frente a una inflación anual promedio del 25% medida por el BCRA para ese período. Al sumar costos, impuestos y otros cargos, el costo financiero total puede superar el 500% en algunos casos.

La tasa del segmento superó a la de las fintech, que promedió el 144%; a la de las empresas de electrodomésticos, del 124%; y a la de cooperativas y mutuales, del 95%. Para el conjunto de los proveedores no financieros fue del 139%, mientras que en las entidades financieras tradicionales llegó al 65%.

En el mercado explican que a las firmas no bancarias les cuesta más obtener fondos para prestar. Ese costo de financiamiento, conocido como fondeo, se traslada a las tasas que pagan sus clientes.

El BCRA eleva el umbral para registrar prestamistas

Ante la expansión del sector, el Banco Central modificó el régimen de inscripción de los proveedores no financieros de crédito. La medida eleva el monto mínimo para integrar el registro a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, con el objetivo de concentrar la supervisión en las empresas de mayor tamaño.

El nuevo umbral será de 7 millones de UVA, equivalentes a unos 15.500 millones de pesos según el último balance anual de cada compañía. El cambio alcanza a los proveedores que no son emisores de tarjetas no bancarias ni están vinculados a entidades financieras, e incluye a cooperativas y mutuales. El piso anterior no se actualizaba desde 2020.

Según el BCRA, con el nuevo criterio el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones y asistencias que estos proveedores informan a la Central de Deudores del Sistema Financiero, conocida como Cendeu.

La implementación será gradual durante 2027

La aplicación del cambio se realizará de manera gradual durante 2027. Tanto los proveedores ya registrados como aquellos que deban incorporarse tendrán 90 días corridos, desde la disponibilidad del nuevo aplicativo, para presentar la documentación requerida.

Además, las empresas contarán con un año de adaptación al nuevo umbral. Las que no reúnan las condiciones para permanecer en el registro dejarán de poder informar sus operaciones a la Cendeu, una herramienta que permite a los prestamistas consultar el historial crediticio de sus clientes y gestionar cobranzas.

En el Gobierno consideran que la modificación podría generar una "depuración" entre los operadores menos representativos. Una fuente oficial sostuvo que hay una cantidad elevada de empresas para supervisar y que el objetivo del Central es hacer más eficientes los controles.