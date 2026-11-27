Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 3 min de lectura

La actualización estimada del 2,17% elevaría el tope individual a $3.342.813 y el límite de ingresos familiares a $6.685.625. Los valores definitivos dependerán de la publicación oficial de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizaría en diciembre de 2026 los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La suba prevista es del 2,17%, en línea con la inflación de octubre, y modificaría los parámetros para acceder a la Asignación Familiar por Hijo y otras prestaciones.

Con ese ajuste, el tope de ingresos individual superaría los $3,3 millones y el límite para el grupo familiar se acercaría a los $6,7 millones. Los importes son estimativos y quedan sujetos a la publicación oficial de los valores correspondientes a diciembre.

Cuáles serían los topes del SUAF en diciembre de 2026

Si se aplica el incremento previsto, los límites para acceder a las asignaciones familiares quedarían establecidos de la siguiente manera:

Tope de ingresos individual: $3.342.813.

$3.342.813. Tope de ingresos del grupo familiar: $6.685.625.

$6.685.625. Porcentaje de actualización: 2,17%.

En noviembre, los límites se ubicaron en $3.271.814 por integrante y $6.543.628 para el conjunto familiar. La actualización elevaría ambos valores respecto del mes anterior.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares de ANSES

Para acceder al SUAF, los solicitantes deben cumplir los requisitos económicos y las condiciones específicas de cada prestación. En el caso de trabajadores registrados, ANSES considera tanto los ingresos individuales como los recursos totales del grupo familiar.

Los dos topes deben respetarse al mismo tiempo. Por eso, aunque los ingresos del hogar no superen el máximo familiar, exceder el límite individual puede impedir el acceso a la Asignación Familiar por Hijo. Por ejemplo, si uno de los progenitores percibe ingresos computables de $3.500.000 y el otro de $1.500.000, el grupo quedaría excluido de la prestación sujeta a estos límites, pese a que el total no alcanza los $6,7 millones.

Qué ingresos toma en cuenta ANSES para calcular el SUAF

Para evaluar si se cumplen las condiciones económicas, el organismo previsional contempla distintas fuentes de ingresos. Entre ellas se encuentran las remuneraciones brutas de trabajadores registrados, las sumas no remunerativas declaradas por los empleadores ante ARCA, los haberes jubilatorios y las pensiones.

También pueden computarse las prestaciones por desempleo y las rentas de referencia correspondientes a determinadas actividades económicas. Además, ANSES puede considerar los ingresos de ambos progenitores aunque no vivan en el mismo domicilio. Una separación o un divorcio, por sí solos, no excluyen del cálculo los recursos de uno de ellos.

El aguinaldo y las horas extras afectan el tope del SUAF

El cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) genera dudas durante diciembre, pero el aguinaldo no se computa para determinar los ingresos familiares que ANSES utiliza en esta evaluación. Por lo tanto, cobrar el medio aguinaldo no implica por sí solo perder la asignación.

Tampoco se incluyen en el cálculo las horas extras ni el adicional por zona desfavorable, según las condiciones informadas para estos topes.

Qué ocurre si se superan los límites de ingresos

Los trabajadores cuyos ingresos computables excedan alguno de los límites podrán quedar excluidos de las asignaciones familiares sujetas a esos parámetros. Quienes permanezcan dentro del régimen, en cambio, pueden recibir distintos importes de acuerdo con el rango de ingresos y las características de cada prestación.

Para consultar si corresponde cobrar una asignación, las personas beneficiarias pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es importante mantener actualizados los datos personales, laborales y los vínculos familiares registrados, ya que el organismo los utiliza para evaluar el acceso a las prestaciones.