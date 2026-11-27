Las estimaciones privadas registraron bajas mensuales e interanuales, pese a las previsiones oficiales de recuperación. Los datos también reflejan señales dispares entre sectores y un prolongado estancamiento de la actividad.

La actividad económica volvió a retroceder en octubre, de acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras privadas. Los datos se conocieron mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que la recesión fue transitoria y que la economía retomó el crecimiento.

"La caída en el tiempo no la vamos a tener, porque la recuperación se va a verificar en octubre y en noviembre", había afirmado a comienzos de semana el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Sin embargo, las primeras proyecciones de octubre no confirman ese pronóstico.

Las consultoras estiman una nueva caída de la actividad

Según Analytica, la economía se contrajo 0,3 por ciento frente a septiembre y 1 por ciento en la comparación interanual. La estimación se difundió poco más de 24 horas después de que el Indec diera a conocer datos que confirmaron la caída de la actividad durante el tercer trimestre.

Otras firmas calcularon retrocesos más pronunciados. Para Equilibra, la baja fue de 0,5 por ciento mensual desestacionalizado y de 2,5 por ciento interanual. En tanto, OJF estimó una contracción de 0,3 por ciento respecto de septiembre y de 2,3 por ciento frente a octubre del año anterior.

Las consultoras que no difundieron una cifra general también describieron un panorama dispar. Outlier señaló que "el panel de octubre da señales mixtas": hubo mejoras mensuales en el agro, la energía, las automotrices y los créditos, pero retrocesos en construcción, comercio, siderurgia, industria y recaudación.

Qué sectores mostraron señales de debilidad

En una línea similar, LCG advirtió, luego de conocerse el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que "los primeros datos de octubre muestran más rojos que verdes: caen los préstamos, el consumo de bienes durables, la construcción y varios sectores importantes de la industria. Aun así, los verdes aparecen en variables de peso, como el consumo masivo (Scentia)".

Las proyecciones privadas contrastan con la expectativa oficial de una recuperación. El Indec informó que en septiembre la actividad creció 1,1 por ciento respecto de agosto, pero esa mejora no alcanzó para compensar la caída de 2,5 por ciento de julio y el avance de 0,4 por ciento de agosto.

Los datos del Indec y la recesión técnica

Con esos resultados, el tercer trimestre cerró con una baja de 1,8 por ciento. Al sumarse al retroceso de 0,6 por ciento registrado en el segundo trimestre, se cumplió el criterio convencional de recesión técnica, que considera dos trimestres consecutivos de contracción.

El Gobierno buscó relativizar ese diagnóstico y atribuyó la caída principalmente a factores coyunturales o externos concentrados en julio. También sostuvo que la economía volvió a crecer en agosto y septiembre, y que la definición habitual de recesión técnica es "arbitraria" y representa un dato estadístico sin suficiente correlato con la economía real.

Además, funcionarios señalaron que, en todo caso, se trataría de una recesión breve, porque esperan un crecimiento de la actividad durante el cuarto trimestre.

El crecimiento del cuarto trimestre y el arrastre estadístico

Analytica considera que la economía podría crecer en el cuarto trimestre "si se mantiene en noviembre y diciembre". El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado a fines de octubre, proyectó para ese período una suba de 2 por ciento.

Sin embargo, Analytica advirtió que ese resultado estaría impulsado principalmente por el efecto de arrastre del tercer trimestre. La caída de julio dejó una base de comparación baja, por lo que el cuarto trimestre podría mostrar crecimiento aun cuando la actividad se ubique por debajo del nivel de septiembre.

La serie tendencia-ciclo del EMAE, que elimina factores estacionales e irregularidades, registró una variación mensual de 0,0 por ciento en todos los meses desde febrero. Ese dato refleja un escenario de estancamiento, pese a las subas y bajas que se alternan en los indicadores mensuales.

Recortan las proyecciones de crecimiento para 2026

En este contexto, las consultoras volvieron a reducir sus pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Outlier proyecta ahora una expansión de apenas 1 por ciento, frente al 3 por ciento que había anticipado el Gobierno y al 5 por ciento previsto en el Presupuesto 2026.

Las estimaciones describen una actividad sin señales claras de recuperación, con el desempeño negativo de la industria y el comercio entre los factores que limitan el crecimiento. De acuerdo con las proyecciones privadas, mientras se mantengan las condiciones actuales, no aparecen indicios firmes de un cambio de tendencia.