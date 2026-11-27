Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 12:45 p. m. · 2 min de lectura

El relevamiento muestra un alto nivel de desaprobación de la gestión del Gobierno y dificultades económicas en los hogares. También consulta sobre la eliminación de las PASO de cara a 2027.

Nueva encuesta nacional: Cristina Kirchner alcanza el 44,3% de imagen positiva y casi el 60% desaprueba la gestión de Milei

Cristina Kirchner registra un 44,3% de imagen positiva y Milei alcanza un 59% de rechazo en una nueva encuesta nacional

Un relevamiento de la consultora Pulso Research, realizado sobre 1.552 personas de todo el país y publicado por Clarín, refleja los niveles de aceptación de los principales dirigentes políticos y el creciente malestar de los argentinos frente a la situación económica.

Cristina Fernández de Kirchner mantiene un importante nivel de respaldo entre los encuestados, con un 44,3% de imagen positiva y un 51,8% de negativa.

Por su parte, Victoria Villarruel registra un 41% de aceptación y un 40,5% de rechazo, mientras que Axel Kicillof, Patricia Bullrich y Javier Milei rondan el 39% de imagen positiva.

En el caso del presidente, la imagen negativa alcanza el 59%, mientras que Mauricio Macri registra un 66,1% de rechazo y apenas un 29,8% de aceptación.

Fuerte disconformidad con la gestión de Milei

El relevamiento también expone las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares argentinos y el descontento con la administración nacional.

Según los datos de la consultora, el 59,6% de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno nacional, mientras que el 77% considera que la economía se encuentra en recesión o estancada.

A esto se suma otro dato preocupante: el 61,1% de los consultados reconoce tener dificultades para llegar a fin de mes.

La discusión electoral de cara a 2027

Respecto de las PASO, cuya suspensión para 2027 obtuvo media sanción en el Senado, el 45,4% se manifestó a favor de eliminarlas, mientras que el 37,1% expresó su oposición.

El estudio refleja un escenario político marcado por la polarización, la persistencia del respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y una importante disconformidad con la marcha de la economía y la gestión del Gobierno nacional.

Los porcentajes corresponden a la encuesta difundida por Clarín y no constituyen una medición de intención de voto.