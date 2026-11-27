Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El Tesoro recibió ofertas por $29,16 billones y adjudicó fondos por encima de los vencimientos de la jornada, que ascendían a $25,4 billones. La operación se realizó tras una reducción de $4,4 billones en los compromisos previstos.

El Ministerio de Economía completó este jueves la última licitación de noviembre con una adjudicación de $26,71 billones. El Tesoro había recibido propuestas por $29,16 billones y debía afrontar vencimientos por $25,4 billones.

“Esto significa un rollover del 104,87 % sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase. El resultado permitió renovar la totalidad de los compromisos de la jornada y captar fondos adicionales.

Qué instrumentos concentraron la demanda del Tesoro

La oferta incluyó títulos con vencimientos durante el actual mandato presidencial y otros con pagos previstos para 2028. La mayor demanda correspondió a las letras LECAP/BONCAP, que captaron $7 billones, con una tasa del 2,2 % TEM y del 29,84 % TIREA.

Entre los instrumentos con vencimiento en 2028, el bono ajustado por CER recibió $5,72 billones, a una tasa del 12,41 % TIREA CER. Por su parte, el bono dual TAMAR/DÓLAR LINKED obtuvo $1,55 billones, con un margen del 8,29 % sobre TAMAR.

La licitación se realizó tras reducir vencimientos

La operación tuvo lugar luego de un canje entre el Banco Central y el Tesoro. En ese intercambio se entregaron títulos en pesos con vencimiento en noviembre y diciembre de 2026 a cambio de otros instrumentos similares, con pagos previstos para enero y junio de 2027.

Además, el volumen de compromisos previsto para esta semana se redujo de $29,8 billones a unos $25,4 billones, una baja de $4,4 billones. La disminución se produjo después de una conversión de una letra vinculada al dólar, realizada días antes, que despejó alrededor de $7 billones del calendario de pagos.

Detalle de los títulos adjudicados