El Ministerio de Economía completó este jueves la última licitación de noviembre con una adjudicación de $26,71 billones. El Tesoro había recibido propuestas por $29,16 billones y debía afrontar vencimientos por $25,4 billones.
“Esto significa un rollover del 104,87 % sobre los vencimientos del día de la fecha”, informó la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase. El resultado permitió renovar la totalidad de los compromisos de la jornada y captar fondos adicionales.
Qué instrumentos concentraron la demanda del Tesoro
La oferta incluyó títulos con vencimientos durante el actual mandato presidencial y otros con pagos previstos para 2028. La mayor demanda correspondió a las letras LECAP/BONCAP, que captaron $7 billones, con una tasa del 2,2 % TEM y del 29,84 % TIREA.
Entre los instrumentos con vencimiento en 2028, el bono ajustado por CER recibió $5,72 billones, a una tasa del 12,41 % TIREA CER. Por su parte, el bono dual TAMAR/DÓLAR LINKED obtuvo $1,55 billones, con un margen del 8,29 % sobre TAMAR.
La licitación se realizó tras reducir vencimientos
La operación tuvo lugar luego de un canje entre el Banco Central y el Tesoro. En ese intercambio se entregaron títulos en pesos con vencimiento en noviembre y diciembre de 2026 a cambio de otros instrumentos similares, con pagos previstos para enero y junio de 2027.
Además, el volumen de compromisos previsto para esta semana se redujo de $29,8 billones a unos $25,4 billones, una baja de $4,4 billones. La disminución se produjo después de una conversión de una letra vinculada al dólar, realizada días antes, que despejó alrededor de $7 billones del calendario de pagos.
Detalle de los títulos adjudicados
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos, con vencimiento el 16 de febrero de 2027: $7 billones, a una tasa del 2,2 % TEM y del 29,84 % TIREA.
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos, con vencimiento el 16 de julio de 2027: $3,79 billones, a una tasa del 2,5 % TEM y del 34,49 % TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER, con vencimiento el 31 de mayo de 2027, TZXY7, reapertura: $1,05 billones, a una tasa del 4,92 % TIREA CER.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER, con vencimiento el 30 de junio de 2028, TZX28, reapertura: $5,72 billones, a una tasa del 12,41 % TIREA CER.
- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 10 de mayo de 2027: $6,1 billones, con un margen del 4 % sobre TAMAR.
- Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/DÓLAR LINKED, con vencimiento el 31 de enero de 2028, TMVE8, reapertura: $1,55 billones, con un margen del 8,29 % sobre TAMAR.
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón, con vencimiento el 12 de marzo de 2027: $0,5 billones, a una tasa del 5,42 % TIREA.
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón, con vencimiento el 10 de mayo de 2027, D10Y7, reapertura: $0,99 billones, a una tasa del 5,46 % TIREA.