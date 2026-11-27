Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

El proyecto obtuvo aprobación en la Cámara alta y ahora será tratado por Diputados. También incorpora Ficha Limpia, modifica la Boleta Única de Papel y cambia las reglas de campaña.

El Senado aprobó la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que ahora pasará a la Cámara de Diputados. Si obtiene allí el respaldo necesario, los cambios regirán para las elecciones nacionales y modificarán aspectos centrales de la organización electoral.

La iniciativa contempla la suspensión de las PASO para 2027, un régimen de Ficha Limpia, modificaciones en la Boleta Única de Papel y nuevas reglas para las campañas. Tras un proceso de negociaciones políticas, el texto pasó de los 79 artículos originales a 25 puntos.

Suspensión de las PASO y selección de candidatos

Uno de los principales cambios es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las elecciones presidenciales y legislativas nacionales de 2027. La medida era uno de los objetivos centrales del oficialismo, que busca mejorar la performance electoral de Javier Milei en una eventual candidatura a la reelección.

Si Diputados convierte el proyecto en ley, los partidos deberán elegir a sus candidatos mediante los mecanismos previstos en sus cartas orgánicas o a través de acuerdos de consenso. Las alianzas electorales, por su parte, definirán sus procedimientos de selección según sus propios reglamentos.

Ficha Limpia: restricciones para candidatos y funcionarios

La reforma incorpora un régimen de Ficha Limpia que impedirá competir por cargos electivos a personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia. La inhabilitación podrá aplicarse aunque todavía haya recursos judiciales pendientes.

Para que rija la restricción, la resolución judicial deberá haber sido comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. La limitación se mantendrá hasta que se cumpla la pena o se revoque la condena.

La incompatibilidad también alcanzará las designaciones en cargos de alto nivel del Poder Ejecutivo nacional. Entre ellos se encuentran los de ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos estatales.

Boleta Única de Papel y fin de las listas colectoras

Desde 2027, la Boleta Única de Papel incluirá una opción para votar, con una sola marca, a todos los candidatos de una misma fuerza política. También seguirá disponible la posibilidad de combinar preferencias entre distintas agrupaciones, una modalidad equivalente al corte de boleta adaptada al nuevo sistema.

El proyecto prohíbe, además, que una misma persona se presente al mismo tiempo por diferentes agrupaciones o para distintas categorías de cargos electivos. La medida impide el uso de listas colectoras, una herramienta que generó controversias en procesos electorales de las últimas décadas.

Campañas, debates presidenciales y afiliación digital

En materia de campaña, se reducirá del 5 por ciento al 2,5 por ciento el tiempo gratuito de programación que los medios audiovisuales deben ceder a los partidos para difundir sus propuestas. La reforma también modifica los plazos vinculados con la publicidad electoral.

El texto elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales antes de la primera vuelta. Si hay balotaje, en cambio, seguirá siendo obligatorio un debate entre los dos candidatos finalistas, organizado por la Cámara Nacional Electoral.

Otra novedad es la posibilidad de afiliarse a partidos políticos de manera electrónica, mediante sistemas de validación biométrica administrados por la Justicia Electoral. La afiliación presencial continuará vigente, aunque dejará de ser la única alternativa.

Elección de representantes argentinos al Parlasur

Si la reforma se convierte en ley, continuará suspendida la elección directa de los representantes argentinos al Parlamento del Mercosur. Sus integrantes serán designados por las legislaturas provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Congreso Nacional, tal como ocurre actualmente.