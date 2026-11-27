Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La nueva propuesta segmenta a clientes con ingresos mensuales de US$ 2.000 a US$ 25.000 y ofrece crédito con inversiones como garantía. El banco comenzará a invitar a sus clientes de manera gradual en diciembre.

Banco Galicia presentó Éminent Élite, un nuevo nivel de su servicio premium con el que busca atraer una mayor porción de las inversiones de sus clientes de alto patrimonio. La propuesta abarca perfiles con ingresos mensuales de US$ 2.000 a US$ 25.000, con productos y prestaciones definidos según los ingresos y los activos de cada persona.

La principal novedad para quienes accedan al escalón más alto está vinculada con el financiamiento: podrán respaldar préstamos con las inversiones que tengan en el banco y, de acuerdo con la entidad, obtener una tasa sensiblemente menor. De este modo, podrán acceder a liquidez sin desprenderse de su cartera. Galicia no informó qué tasas aplicará ni qué activos aceptará como garantía.

Crédito con inversiones como garantía y atención personalizada

El banco comenzará a enviar invitaciones de forma gradual durante los primeros días de diciembre. Cada cliente de Éminent Élite contará con un ejecutivo asignado, asesoramiento de especialistas en inversiones y atención prioritaria.

“Nuestra ambición es que Galicia sea cada vez más relevante en esas decisiones”, afirmó Juan Ignacio Talento, director de Banca Minorista de la entidad, en referencia a las decisiones financieras de sus clientes.

Galicia lanzó Éminent hace 15 años y, según Talento, fue la primera propuesta de este tipo en el mercado argentino. Con Éminent Élite, apunta a diferenciar los perfiles dentro de su cartera de clientes de altos ingresos y brindarles un servicio más personalizado. El ejecutivo estimó que el segmento socioeconómico ABC1 representa alrededor del 6% de la población argentina.

Tarjetas premium, viajes y beneficios exclusivos

La oferta para el nivel más alto incluye tarjetas Visa y Mastercard sin límite de gasto y un seguro de viaje por US$ 1 millón. Según el perfil de cada cliente, habrá tarjetas metálicas Visa Infinite Private o World Legend Mastercard, además de nuevas tarjetas Black.

El paquete también contempla acceso a salas VIP, pases rápidos en aeropuertos y beneficios en restaurantes recomendados por la Guía Michelin.

La competencia por los clientes de mayor patrimonio

El lanzamiento se suma a los movimientos de otras entidades para captar clientes de altos ingresos. Banco Macro presentó Macro Private Bank, un servicio orientado a atraer parte de las carteras que los argentinos mantienen en el exterior. Su propuesta establece dos niveles según los activos bajo administración: el primero comienza en US$ 300.000, mientras que el servicio integral está dirigido a carteras de US$ 1 millón o más.

También se amplió la oferta de tarjetas premium. Mastercard presentó en el país World Legend, su categoría más alta, ubicada por encima de Black y enfocada en los consumos de mayor poder adquisitivo.

Por su parte, BBVA lanzó en julio Black+, una propuesta con tres paquetes de tarjetas diseñados según los hábitos de consumo. Save concentra beneficios en supermercados y combustibles; Travel prioriza millas y acceso a salas VIP; y All combina ambas modalidades.