La aerolínea israelí comenzará a operar la ruta con dos frecuencias semanales y un viaje de entre 15 y 16 horas. Será la primera conexión sin escalas entre la Argentina e Israel.

El Al Israel Airlines comenzará a volar entre Ezeiza y Tel Aviv sin escalas. El primer servicio desde Israel llegará a Buenos Aires el lunes, luego de partir el domingo; ese mismo día, tras un acto de bienvenida en el aeropuerto, despegará el vuelo inaugural en sentido inverso.

La nueva ruta tendrá dos frecuencias semanales por sentido: los domingos y martes desde Tel Aviv, y los lunes y miércoles desde Ezeiza. La iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Jerusalén en abril.

El vuelo directo más largo de la historia de El Al

Será la primera vez que la Argentina cuente con vuelos sin escalas a Israel, en el marco de una iniciativa impulsada por los dos gobiernos. El recorrido alcanza los 12.300 kilómetros y demandará más de 15 horas, por lo que se convertirá en el trayecto más largo de la red internacional de la compañía.

El servicio se realizará con aviones Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para 271 pasajeros. La nueva conexión desplazará al vuelo a Los Ángeles como el más extenso de la empresa. En 2019, El Al había evaluado establecer una ruta permanente a Melbourne y, en abril de 2020, realizó un vuelo especial de 17 horas a Australia, récord para la aviación israelí. La pandemia frustró finalmente ese proyecto.

En la actualidad, el vuelo más largo del mundo es el que opera China Eastern Airlines entre Shanghái y Ezeiza: dura casi 26 horas hacia la Argentina y 29 en dirección a China. Incluye una parada técnica de menos de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, sin cambio de avión, por lo que se considera directo. En segundo lugar figura el servicio de Singapore Airlines entre Nueva York y Singapur, de casi 19 horas.

El Al reemplazará las conexiones con escalas

Hasta ahora, los viajes entre la Argentina e Israel ofrecidos por El Al se realizaban mediante conexiones y un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas. Los itinerarios podían incluir escalas en Madrid, Roma y Miami. Esa modalidad será reemplazada cuando entre en vigencia la nueva programación, la semana próxima.

El 18 de mayo, la Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó a la compañía a operar vuelos internacionales regulares de pasajeros y carga. La medida se enmarca en el acuerdo de transporte aéreo firmado por ambos países el 15 de marzo de 2017 y en el Memorándum de Entendimiento acordado el 19 de abril de este año en Jerusalén, durante la visita oficial de Milei.

Según informó la empresa, la puesta en marcha de la ruta requirió meses de planificación por su complejidad. Entre los aspectos analizados estuvieron el combustible, los límites de peso, las condiciones meteorológicas, los planes para aterrizajes de emergencia y los procedimientos de descanso y manejo de la fatiga de la tripulación.

Demanda de viajes y expectativa por las tarifas

En el sector consideran que la llegada de El Al representa “una revolución” para los vuelos a Medio Oriente. La conexión directa podría reducir el tiempo habitual de viaje, de más de 22 horas, a unas 15 o 16 horas, según el trayecto. También se espera que la competencia impulse tarifas más económicas frente a las actuales, que suelen incluir escalas en Europa o Estados Unidos.

Referentes de la industria señalan que, además del acercamiento político entre Milei y Netanyahu, la ruta responde a una demanda sostenida de pasajeros que viajan por razones familiares, religiosas, culturales y comerciales. Se estima que 50.000 argentinos viajan a Israel cada año.

En la Argentina reside una comunidad judía de alrededor de 180.000 personas, equivalente a poco más del 1% de la población judía global. A ese vínculo se suma el intercambio comercial: en 2025, el país registró un superávit de 416,5 millones de dólares con Israel. Según el Indec, las exportaciones crecieron 33,6% interanual y las importaciones, 22,3%.

La relación bilateral también tiene un componente tecnológico. Hay empresas argentinas instaladas en Tel Aviv y start-ups que buscan desarrollarse en su polo de innovación, que mantiene una estrecha conexión con Silicon Valley, en California.