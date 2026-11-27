Una encuesta sobre 1.245 hogares registró contratos más cortos, aumentos trimestrales y un mayor recurso al endeudamiento para pagar la vivienda. El 72% de quienes pidieron dinero prestado durante el último año lo destinó al alquiler.

Más de la mitad de los hogares que alquilan en el Área Metropolitana de Buenos Aires destina más del 50% de sus ingresos al pago de la vivienda. Además, creció la cantidad de personas que recurren a familiares, bancos y billeteras virtuales para cumplir con esa obligación.

Los datos surgen de la Encuesta Inquilina 2026, elaborada por ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES e IEALC a partir de 1.245 respuestas. El informe analiza las condiciones para alquilar en el AMBA a tres años de la desregulación dispuesta por el DNU 70/2023 y advierte sobre un deterioro en la situación de los hogares inquilinos.

Contratos de alquiler más cortos y aumentos trimestrales

El 52% de los contratos dura dos años, mientras que la proporción de acuerdos por tres años cayó del 30% al 7% entre 2024 y 2026. En el mismo período, y pese a la desaceleración de la inflación, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46%.

“Estos datos muestran la consolidación de una tendencia que se inició en 2024 luego de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres, a partir de la cual los contratos pasaron a ser más cortos y con aumentos más frecuentes. Esto se traduce en un aumento de hecho del dinero que los inquilinos destinan al alquiler a lo largo de todo el período, que no se refleja en los precios de publicación inicial”, señalaron los investigadores.

El informe también compara las condiciones de quienes firmaron o renovaron antes de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres con las de quienes lo hicieron desde 2024. Entre los primeros, el 4% tiene contratos por menos de un año; entre los segundos, la proporción asciende al 18%.

Comisiones inmobiliarias y diferencias en los alquileres

El 83% de quienes alquilaron a través de inmobiliarias pagó una comisión. En la Ciudad de Buenos Aires, el cobro alcanzó al 76% de los inquilinos que recurrieron a esos intermediarios. La Ley 5.859, vigente desde 2017, establece que en la Ciudad las comisiones deben quedar a cargo de la parte propietaria.

Las inmobiliarias participan en el 38% de las relaciones de alquiler relevadas. En tanto, el 49% de los acuerdos se concretó directamente con el dueño o la dueña de la vivienda, y el 12% se pactó con familiares, amigos o conocidos. Según el relevamiento, los alquileres intermediados por inmobiliarias son, en promedio, un 15% más caros que los acordados con propietarios directos desconocidos previamente.

La intervención de las inmobiliarias tiene mayor peso en los partidos del Gran Buenos Aires que en la Ciudad, donde son más frecuentes los acuerdos con dueños directos o con familiares, amigos y conocidos.

El alquiler absorbe más ingresos y aumenta la deuda

El 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, frente al 38% registrado en 2024. La proporción llega al 74% entre los hogares que dependen principalmente de jubilaciones o pensiones. Apenas el 6% destina un cuarto o menos de sus ingresos al pago de la vivienda.

Entre los hogares cuyo principal sostén económico tiene 60 años o más, el 64% utiliza al menos la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler, 11 puntos porcentuales por encima del promedio general. El relevamiento también indica que el 75% de los hogares inquilinos paga al menos 800.000 pesos mensuales, mientras que el 60% percibe ingresos inferiores a 1.400.000 pesos.

Los valores varían según la zona: el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes ronda los 570.000 pesos en el conurbano bonaerense y los 700.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires, más de un 20% por encima.

El endeudamiento aparece como una vía para afrontar esa presión económica. El 59% de los hogares pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% en 2025. De quienes se endeudaron, el 72% utilizó el dinero para pagar el alquiler. Aun así, el 91% de los hogares encuestados estaba al día con esa obligación.

Entre las fuentes de financiamiento, el 35% recurrió a familiares o amigos; el 32% solicitó un préstamo a través de una billetera virtual; el 22% tomó un préstamo personal o pidió un adelanto de haberes; y el 13% acudió a una financiera o a un prestamista.