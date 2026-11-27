Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

Las estimaciones privadas ubican la variación mensual entre una baja del 0,5 por ciento y el estancamiento. La construcción volvió a mostrar retrocesos, mientras algunos indicadores anticipan que el cuarto trimestre podría cerrar en alza si la actividad se sostiene.

La recuperación de la economía todavía no se consolida. Después del repunte del 1,1 por ciento en septiembre frente a agosto, los primeros cálculos privados para octubre muestran una actividad que habría retrocedido entre 0,5 por ciento y el estancamiento.

El dato llega luego de que la economía acumulara dos trimestres consecutivos de caída, una situación conocida como recesión técnica. Las expectativas están puestas en el cierre del año, aunque por ahora los indicadores no muestran un cambio firme de tendencia.

Las estimaciones de actividad económica para octubre

La consultora Equilibra calculó que la actividad cayó 0,5 por ciento mensual desestacionalizado en octubre, tras el rebote del mes previo. Según su medición, la producción no primaria bajó 3 por ciento interanual y 0,7 por ciento mensual, y quedó 2,7 por ciento por debajo del máximo registrado en marzo.

La firma también ajustó su previsión de crecimiento para 2026. “Con menos días hábiles en noviembre y un trigo que en diciembre se compara contra la cosecha récord de 2025, redujimos nuestra proyección de crecimiento 2026 a 0,5%”, indicó.

El Índice Líder de Actividad de Analytica estimó una baja de 0,3 por ciento respecto de septiembre y de 1 por ciento en la comparación interanual. La consultora describió un desempeño dispar entre sectores: retrocesos en los vinculados con la construcción y subas en la industria automotriz, la energía y el comercio exterior.

Construcción, el sector que más incidió en la caída

“El mes pasado la actividad se dividió entre los sectores ligados a la construcción, que cayeron, y la industria automotriz, la energía y el comercio exterior, que crecieron. El cemento y los insumos de obra devolvieron gran parte de la mejora de septiembre. En la industria automotriz, la producción se recuperó, aunque las ventas no la acompañaron. Las subas compensaron la mayor parte de las bajas y por eso la caída del nivel general fue leve”, señaló Analytica.

La construcción concentró la mayor parte de los resultados negativos. El consumo de cemento cayó 8,4 por ciento y volvió al nivel de agosto. El Índice Construya retrocedió 3,6 por ciento, acumuló cinco meses de bajas desde mayo y alcanzó su registro más bajo desde enero.

“La venta de insumos en corralones viene en baja desde mitad de año y en octubre no hubo señales de recuperación. También bajó la producción de acero no plano, que se destina en buena parte a la construcción”, advirtió la consultora.

Qué esperan los analistas para el cierre del año

Pese al resultado mensual, Analytica destacó que octubre quedó 0,6 por ciento por encima del promedio del tercer trimestre, debido al arrastre de septiembre. Por ese motivo, estimó que el cuarto trimestre podría cerrar en alza si la actividad se mantiene en noviembre y diciembre. De concretarse, se pondría fin a la recesión técnica.

El Índice General de Actividad de Orlando J. Ferreres registró una caída interanual de 2,3 por ciento en octubre. En los primeros diez meses del año, la variación acumulada fue de 0 por ciento, mientras que la medición desestacionalizada bajó 0,3 por ciento mensual.

“A nivel sectorial influyó la contracción del sector agropecuario, que a los malos datos de faena suma cifras negativas del agro, por la alta base de comparación que presenta el cuarto trimestre del año pasado. También influyeron negativamente la intermediación financiera, el comercio y la industria. Hacia adelante esperamos que la recuperación se produzca más paulatinamente que lo considerado inicialmente, con mayores dificultades de los sectores rezagados para acoplarse al crecimiento de los rubros”, expresó el Estudio Ferreres.

Las proyecciones de otras consultoras también marcaron un desempeño débil. FMyA estimó una baja mensual de 0,3 por ciento, mientras que EcoGo calculó que la actividad se mantuvo sin cambios.

EcoGo observó estancamiento en la mayoría de los sectores, con excepciones en pesca, actividad financiera y minas y canteras, que crecieron 3,6 por ciento, 1,7 por ciento y 1,2 por ciento, respectivamente. Entre las caídas, la construcción retrocedió 1,8 por ciento, el comercio 1,7 por ciento y los servicios públicos 1 por ciento.