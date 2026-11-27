Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El Tesoro adjudicó 26,71 billones de pesos en la última licitación de noviembre y obtuvo financiamiento neto por unos 1,24 billones. Las ofertas recibidas sumaron 29,16 billones de pesos.

En una semana marcada por la tensión financiera y con menos operaciones por el feriado de Acción de Gracias en Wall Street, el Tesoro adjudicó este jueves 26,71 billones de pesos y renovó el 104,87% de los vencimientos en la última licitación de noviembre.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por 29,16 billones de pesos. Con la colocación, el equipo de Luis Caputo cubrió compromisos por unos 25,47 billones y obtuvo alrededor de 1,24 billones de pesos de financiamiento neto.

El Tesoro superó los vencimientos de noviembre

La operación concentró el mayor vencimiento del mes. Justina Gedikian, de Cohen, señaló:

El Tesoro superó con holgura el vencimiento más pesado del mes. Recibió ofertas por el 115% de lo que vencía y absorbió $ 1,27 billones, con liquidez abundante (el BCRA absorbió unos $ 5,6 billones en la rueda repo el día previo). Con este resultado, el rollover de noviembre cierra en 104%.

Los instrumentos a tasa fija reunieron la mayor parte de la adjudicación. Las dos Lecap captaron 10,79 billones de pesos, equivalentes al 40,4% del total. La letra con vencimiento el 16 de febrero de 2027 obtuvo 7 billones, a una tasa efectiva mensual del 2,20%; la que vence en julio recibió otros 3,79 billones, al 2,50% mensual.

Las letras y los bonos más demandados

La nueva letra a tasa variable con vencimiento en mayo de 2027 quedó segunda entre los ocho instrumentos licitados. Finanzas adjudicó 6,10 billones de pesos, con un margen de 4 puntos porcentuales sobre la TAMAR. En la licitación del 11 de noviembre, un título similar había cerrado con un margen de 2,50 puntos sobre esa tasa.

Entre los datos destacados de la licitación también figuró la demanda por bonos con vencimientos posteriores a las elecciones. El Tesoro captó 5,72 billones de pesos con el Boncer de junio de 2028, que ajusta por inflación y ofreció una tasa efectiva anual del 12,41% por encima del CER. El Boncer más corto, con vencimiento en mayo de 2027, sumó 1,05 billones, a CER más 4,92% anual.

El plazo promedio de las colocaciones aumentó a 253 días, frente a los 162 días de la licitación anterior. El 27% del total se colocó a 2028, a través de los títulos TZX28 y TMVE8. El análisis de la operación destacó que el Tesoro extendió los plazos mediante instrumentos de cobertura, con premios acotados sobre la curva, excepto en el TZXY7, que registró un margen de 82 puntos básicos.

Bonos vinculados al dólar y próximos vencimientos

El bono dual TAMAR o dólar linked, con vencimiento en enero de 2028, captó 1,55 billones de pesos. El instrumento volvió a la oferta luego de dos licitaciones y cerró con un margen de 8,29 puntos sobre la TAMAR.

Por su parte, las dos letras ajustadas por el dólar oficial recibieron en conjunto 1,49 billones de pesos, cerca del 6% de la colocación. La letra con vencimiento en marzo de 2027 adjudicó 500.000 millones, a una tasa efectiva anual del 5,42% sobre la variación del tipo de cambio oficial. La de mayo sumó 990.000 millones, al 5,46% anual.

Gedikian indicó que los pesos absorbidos llegan mientras el Tesoro debe comprarle al Banco Central 1.800 millones de dólares para cubrir los intereses de enero, equivalentes a unos 2,9 billones de pesos. Según la analista, el monto obtenido representa cerca del 44% de esa compra. El próximo compromiso relevante será el 15 de diciembre, cuando vencen alrededor de 36,5 billones de pesos.