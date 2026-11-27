Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:41 p. m. · 2 min de lectura

El senador sugirió que la suspensión de las PASO buscaría evitar una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich y complicar al peronismo. La ministra respondió con humor y defendió la medida.

El debate por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tuvo un inesperado momento de humor en el Senado de la Nación, cuando el jefe del bloque peronista, José Mayans, lanzó una ironía sobre las internas de La Libertad Avanza que provocó las risas de Patricia Bullrich.

El senador formoseño sugirió que uno de los motivos por los cuales el Gobierno impulsa la eliminación de las primarias para 2027 sería evitar una eventual candidatura presidencial de la exministra de Seguridad.

Mayans ironizó sobre la imagen política de Bullrich y aseguró que “mide más que el Presidente”, en referencia a Javier Milei.

El legislador también apuntó contra Karina Milei y los hermanos Menem, al considerar que la conducción libertaria buscaría evitar cualquier competencia interna que pudiera poner en discusión el liderazgo del mandatario.

Además, sostuvo que la suspensión de las primarias tendría como segundo objetivo complicar al peronismo en la definición de sus candidaturas, aunque aseguró que su espacio político encontrará la manera de resolver sus diferencias. LA NACION +2

La respuesta de Patricia Bullrich

Lejos de mostrarse molesta, Bullrich respondió con humor cuando llegó su turno de tomar la palabra. Le sugirió al senador que, cuando termine su carrera legislativa, podría dedicarse a realizar espectáculos humorísticos en los teatros de la calle Corrientes. Incluso lo comparó con el reconocido actor Guillermo Francella.

Más allá del intercambio de ironías, Bullrich defendió la suspensión de las PASO y recordó su experiencia electoral de 2023, cuando enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio. Según explicó, aquella competencia terminó debilitando a la coalición. Ámbito +1

El episodio se produjo en medio de las diferencias que Bullrich viene manifestando públicamente respecto de la política económica del Gobierno nacional, particularmente sobre la necesidad de que la recuperación económica llegue al bolsillo de los argentinos antes de las elecciones de 2027.

Por el momento, la senadora no confirmó ninguna candidatura presidencial, mientras que las declaraciones de Mayans constituyen una interpretación política sobre los motivos de la reforma electoral. Infobae +1