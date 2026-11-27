Los alimentos y las bebidas aumentaron 0,1% en la cuarta semana de noviembre y acumularon 1% en el mes. La baja de las verduras moderó el índice, mientras bebidas y lácteos concentraron buena parte de las subas.

Los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% en la cuarta semana de noviembre y acumularon un alza de 1% en el mes, según el último relevamiento de avance de LCG. La medición, cerrada el miércoles 25, mostró una desaceleración frente al 0,3% de la semana previa, aunque el freno respondió principalmente a la caída de las verduras y no a una baja generalizada de la canasta.

Las bebidas aumentaron 1,9% en siete días y su aporte al índice superó el resultado total de la semana. LCG resumió la dinámica así: "El alza de bebidas (+1,9% s/s) fue compensada por la caída de verduras (-2,5% s/s)".

Bebidas y verduras explicaron el movimiento semanal

Después de las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, las mayores subas correspondieron a las frutas, con 1,1%; los condimentos y otros productos alimenticios, con 0,6%; las carnes, con 0,2%; y los lácteos y huevos, con 0,1%. Las comidas listas para llevar no variaron.

En cambio, los aceites bajaron 5,7%; las verduras, 2,5%; los productos de panificación, cereales y pastas, 0,3%; y el azúcar, la miel, los dulces y el cacao, 0,1%. Las bebidas aportaron 0,27 puntos porcentuales al índice, mientras que las verduras restaron 0,20 puntos. También sumaron las carnes y las frutas, con 0,05 puntos cada rubro; los lácteos, con 0,02; y los condimentos, con 0,01. Los aceites restaron 0,06 puntos y los panificados, 0,04.

Sin el efecto de la caída de las verduras, los alimentos habrían aumentado 0,3% en la semana, el mismo ritmo registrado en la medición anterior. El relevamiento de LCG utiliza web scraping sobre los precios de 8.000 alimentos y bebidas en cinco supermercados, con cortes semanales los miércoles y ponderadores basados en la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué pasó con los precios de alimentos en las últimas cuatro semanas

En el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación de alimentos se ubicó en 1%, una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al período previo. Los condimentos y otros productos alimenticios encabezaron los aumentos, con 3,2%. Los siguieron los lácteos y huevos y las bebidas e infusiones, ambos con 2,3%; los panificados, cereales y pastas, con 1,5%; y las comidas listas para llevar, con 1%.

Las carnes avanzaron 0,7% y los aceites, 0,1%. Las frutas no registraron cambios, mientras que el azúcar y los dulces retrocedieron 0,1% y las verduras, 2,4%. Por su peso en la canasta, bebidas y lácteos explicaron más de la mitad de la variación promedio de las cuatro semanas: aportaron 0,32 y 0,31 puntos, respectivamente, sobre un total de 1 punto.

También contribuyeron los panificados, con 0,23 puntos; las carnes, con 0,22; y las comidas listas para llevar, con 0,10. Las verduras restaron 0,20 puntos. En la tercera semana del mes, el informe anterior de LCG había señalado que "panificados, lácteos y carnes explicaron 90% de la inflación semanal".

Menos dispersión en las variaciones de precios

El informe detectó un cambio en la distribución de los movimientos de precios: aumentó la proporción de productos con subas, pero crecieron con más fuerza los que registraron bajas. Además, las variaciones mostraron menor dispersión y menos valores extremos que en la semana previa, cuando LCG había advertido una mayor amplitud y "valores positivos más extremos".

La baja reciente de las verduras compensa parcialmente el aumento de 9,7% que habían registrado el mes pasado, cuando los precios estacionales subieron 5,5%, de acuerdo con el INDEC. Mientras tanto, rubros de consumo cotidiano y con mayor peso en la canasta, como lácteos, panificados y bebidas, mantuvieron variaciones por encima del promedio.

El dato de octubre y los precios regulados

La medición de LCG se conoció dos semanas después de que el INDEC informara una inflación de 2,2% en octubre, la más alta desde abril y superior a la estimación privada más elevada. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central había proyectado 1,8%. En los primeros diez meses del año, la inflación acumuló 26,3% y la variación interanual llegó a 33,1%.

Los precios regulados aumentaron 2,9% en octubre y la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas, con 4,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda".

Según el Relevamiento de Precios Minoristas de Eco Go, los precios subieron 1,07% en la primera semana del mes. En ese período, el gas aumentó 9%; el tren de larga distancia, 7,2%; el subte, 3,9%; la electricidad, 3,4%; educación, 3,2%; y los colectivos y las prepagas, 2,3% cada uno. Los precios regulados avanzaron 2,50% en esos siete días, mientras que vivienda, educación, salud y equipamiento del hogar explicaron el 59% del resultado.