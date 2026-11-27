Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 1:56 a. m. · 1 min de lectura

La Justicia decretó la quiebra de la cadena, que cerró sus 25 sucursales. La empresa acumulaba una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos y había registrado una fuerte caída de sus ventas.

La Justicia decretó la quiebra de Pandanés, una reconocida cadena de panaderías que cerró sus 25 sucursales y dejó a más de 100 trabajadores sin empleo. La decisión se tomó después de que fracasara el último intento de salvataje de la compañía.

El juez Pablo Daniel Frick, titular del Juzgado Comercial N° 15, resolvió la quiebra luego de que el único empresario interesado en adquirir la firma desistiera de la operación tras analizar su situación financiera.

Una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos

Pandanés había ingresado en concurso preventivo con una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos. En una presentación ante la Justicia, la empresa señaló que sus ventas habían caído más de un 50% respecto de sus niveles históricos.

La compañía atravesaba una profunda crisis económica, en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y las dificultades para acceder al financiamiento.

Despidos y liquidación de bienes

Los trabajadores fueron notificados de sus despidos a principios de octubre mediante mensajes de WhatsApp. Muchos todavía tienen pendientes el cobro de indemnizaciones, vacaciones y otros conceptos laborales.

En esta etapa, la Justicia avanzará con la liquidación de los bienes de la compañía y el embargo de sus fondos bancarios. Los acreedores tendrán plazo hasta el 6 de junio de 2027 para presentar sus reclamos.

El cierre se suma a una serie de empresas que dejaron de funcionar durante la gestión del presidente Javier Milei. Las cifras incluidas en el material indican que en casi tres años cerraron más de 35.000 empresas y se perdieron alrededor de 350.000 puestos de trabajo registrados.