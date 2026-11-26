El indicador de los proveedores no financieros de crédito subió 5,3 puntos porcentuales desde enero. En julio, 12,8 millones de personas tenían financiamiento de este tipo, según el BCRA.

La morosidad de los proveedores no financieros de crédito alcanzó el 30% en julio, un aumento de 5,3 puntos porcentuales respecto de enero. El dato surge del último informe del Banco Central (BCRA) y equivale a tres de cada diez pesos de la cartera de ese segmento en situación irregular.

El relevamiento incluye fintech, billeteras virtuales que otorgan préstamos, emisoras no bancarias de tarjetas, cooperativas, mutuales y comercios que financian compras. En julio, 12,8 millones de personas tenían financiamiento de estos proveedores, un 6% más que en enero.

Más personas con crédito y menor saldo promedio

El saldo total de los proveedores no financieros llegó a 15,8 billones de pesos en julio y se mantuvo estable en términos reales durante los seis meses previos. Como la cantidad de personas financiadas creció mientras el monto total no aumentó en términos reales, se redujo el saldo promedio por cliente.

El saldo medio de deuda de las personas cayó un 6% real entre enero y julio y se ubicó en 1,1 millones de pesos. En el mismo período, los préstamos personales crecieron un 2% real, mientras que los saldos de tarjetas de crédito bajaron un 3%. El monto promedio por asistencia disminuyó un 5% en préstamos personales y un 10% en tarjetas.

La mora y el contexto de ingresos de los hogares

El saldo medio de las asistencias en situación irregular fue de alrededor de 834.000 pesos en julio. El indicador corresponde al monto promedio por operación morosa y no representa la deuda promedio de todos los clientes.

El informe señaló que el producto interno bruto creció un 2,2% interanual durante el primer semestre de 2026. En contraste, las ventas en supermercados retrocedieron un 2,7% en los primeros siete meses frente al mismo período de 2025, y las de centros de compras cayeron un 2%. Además, el índice de salarios reales del empleo registrado disminuyó un 1,5% entre enero y julio.

La evolución del crédito se da en un escenario en el que parte de los hogares lo utiliza para afrontar gastos corrientes. El aumento de las obligaciones puede reducir el margen disponible para otros consumos, especialmente cuando se acumulan cuotas, tarjetas, alquileres y servicios.

Las fintech ampliaron su cartera y sus clientes

Las fintech registraron el mayor dinamismo en cantidad de clientes y saldo de cartera dentro del conjunto de proveedores no financieros. En julio reunieron 7,9 millones de deudores, casi 900.000 más que en enero, lo que representa un crecimiento del 12%. Sus saldos de financiamiento aumentaron un 11% real en el mismo período.

La irregularidad de la cartera de las fintech llegó al 29,6% en julio, tras subir 3,7 puntos porcentuales desde enero. El informe también consignó que las otras emisoras de tarjetas de crédito registraron una mora del 24,9%, con un incremento de 5,5 puntos. En el segmento de electrodomésticos, la morosidad superó el 51%.