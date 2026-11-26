Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:06 p. m. · 1 min de lectura

La UNLP y el Astillero Río Santiago desarrollaron una impresora 3D de fabricación nacional para construir viviendas. La primera casa tiene 55 metros cuadrados y dos dormitorios.

Construyeron en Argentina la primera vivienda social de América Latina mediante impresión 3D

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Astillero Río Santiago presentaron un innovador proyecto habitacional desarrollado con tecnología íntegramente argentina, que busca ofrecer nuevas alternativas para responder a la demanda de viviendas sociales.

La iniciativa surgió de un convenio entre ambas instituciones para desarrollar una impresora 3D de fabricación nacional, especialmente diseñada para la construcción de viviendas.

La primera casa cuenta con una superficie de 55 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño y un ambiente integrado de cocina, comedor y living. Para su construcción se utilizaron 12,8 metros cúbicos de hormigón.

El sistema permite levantar las paredes mediante la aplicación automatizada de sucesivas capas de material, siguiendo un diseño digital previamente establecido.

Esta modalidad constructiva tiene el potencial de reducir los tiempos de ejecución, optimizar el aprovechamiento de los materiales y disminuir los costos respecto de los métodos tradicionales.

El desarrollo representa un importante avance para la ciencia, la tecnología y la industria nacional, además de abrir nuevas posibilidades para la implementación de políticas habitacionales destinadas a familias que necesitan acceder a una vivienda propia.

La iniciativa demuestra la capacidad de las universidades públicas y la industria argentina para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a resolver necesidades sociales.