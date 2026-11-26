Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:39 p. m. · 1 min de lectura

El proyecto obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos y ahora deberá ser debatido en Diputados. Si se aprueba, los partidos definirán sus candidatos mediante otros mecanismos.

El Senado de la Nación aprobó la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027.

Con 43 votos afirmativos y 29 negativos, la Cámara alta le otorgó media sanción al proyecto, que ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

De aprobarse definitivamente la iniciativa, los partidos políticos y las alianzas electorales deberán definir sus candidatos mediante otros mecanismos de selección, sin recurrir a las primarias nacionales obligatorias.

La medida representa una modificación significativa en el calendario electoral de 2027, año en el que los argentinos deberán elegir presidente, vicepresidente y renovar parte del Congreso de la Nación.

La decisión también tendrá impacto en las estrategias de los distintos espacios políticos, que deberán reorganizar sus mecanismos internos para definir las candidaturas.

Por el momento, la suspensión de las PASO todavía no es definitiva, ya que resta el tratamiento y la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.