Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:10 p. m. · 2 min de lectura

La cantidad de aportantes cayó un 4,2% entre agosto de 2023 y agosto de 2026. Además, se estima que alrededor de 9,5 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, sin efectuar aportes previsionales.

Jubilaciones en alerta: el sistema previsional argentino perdió más de 546 mil aportantes en tres años

La caída del empleo registrado y el elevado nivel de informalidad laboral generan preocupación por el financiamiento de las jubilaciones. Actualmente, se estima que unos 9,5 millones de trabajadores no realizan aportes a la Seguridad Social.

El sistema previsional argentino perdió 546.670 aportantes entre agosto de 2023 y agosto de 2026, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social difundidos por Clarín.

En apenas tres años, la cantidad de personas que realizan aportes pasó de aproximadamente 13 millones a 12,46 millones. Además, los aportantes representaban el 28,8% de la población argentina en 2023, mientras que actualmente ese porcentaje descendió al 26,8%.

La situación refleja un deterioro del empleo registrado y representa un desafío para el sostenimiento del sistema jubilatorio, que depende en buena medida de los aportes de los trabajadores activos.

Los empleados públicos y privados fueron los más afectados

El 75% de la reducción de aportantes corresponde a trabajadores asalariados, tanto del sector público como del privado.

Solamente entre agosto de 2025 y agosto de 2026, durante la gestión del presidente Javier Milei, el sistema perdió otros 25.972 aportantes, pese a que en ese mismo período se incorporaron 80.682 trabajadores al Monotributo.

La informalidad laboral, otro motivo de preocupación

Actualmente, el 76% de quienes realizan aportes trabaja en relación de dependencia, el 21,1% corresponde a trabajadores independientes y el 2,9% al personal de casas particulares.

Sin embargo, se estima que alrededor de 9,5 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, sin efectuar aportes previsionales.

Esta realidad no solamente compromete los recursos destinados al pago de las jubilaciones actuales, sino también las posibilidades de millones de argentinos de acceder a una jubilación en el futuro.

Con menos trabajadores aportando y un elevado nivel de informalidad, el país enfrenta un creciente desafío para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y la protección económica de los adultos mayores.