Los países de la zona euro alcanzaron un consenso para que el exgobernador del Banco de España presida el Banco Central Europeo. La designación aún debe completar el proceso formal de aprobación.

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, sucederá a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), luego de que los países de la zona euro alcanzaran un consenso sobre su candidatura. El economista español, de 55 años, dirige actualmente el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza.

Hernández de Cos presidió el Banco de España entre 2018 y 2024 y fue elegido por encima del neerlandés Klaas Knot. El acuerdo también propone incorporar al comité ejecutivo del BCE al economista alemán Markus Brunnermeir y a la economista francesa Laurence Boone.

El relevo en la conducción del Banco Central Europeo

El consenso se alcanzó después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debatieran el recambio durante una cumbre en Bruselas. Países Bajos, que mantuvo la candidatura de Knot hasta el último momento, finalmente respaldó el acuerdo.

"Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no participó del encuentro, ya que se encontraba en plena campaña electoral. En su lugar, delegó la representación en el presidente francés, Emmanuel Macron.

Qué falta para formalizar la designación

La decisión deberá ser formalizada por los embajadores de los 27 países de la Unión Europea. Luego, los líderes podrán adoptarla oficialmente y poner en marcha consultas no vinculantes con el BCE y el Parlamento Europeo.

El procedimiento concluirá en la cumbre prevista para el 18 y 19 de diciembre, cuando los líderes deberán dar su aprobación definitiva. Lagarde anunció a fines de octubre que dejará el cargo el 7 de febrero, casi nueve meses antes de que finalice su mandato, previsto para el 31 de octubre de 2027.

Las prioridades y los desafíos del nuevo presidente del BCE

El presidente del BCE encabeza el Consejo de Gobierno, responsable de fijar las tasas de interés de los 21 países que utilizan el euro. Esas decisiones inciden en los costos de los préstamos, desde la compra de viviendas hasta la construcción de fábricas, y constituyen una herramienta central ante las crisis económicas y financieras.

Hernández de Cos asumirá un mandato de ocho años, no renovable, en un contexto atravesado por el encarecimiento de la energía, la inflación y la incertidumbre geopolítica vinculada al conflicto en Oriente Medio. También deberá enfrentar el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos de varios países de la eurozona, que en algunos casos llevó los diferenciales de riesgo a niveles no vistos desde la crisis financiera anterior.

Entre los asuntos de largo plazo de su gestión estará la etapa final de desarrollo del euro digital, cuya puesta en circulación el BCE proyecta para 2029. El organismo también deberá completar la renovación de otros cargos: el mandato del economista jefe Philip Lane termina el 31 de mayo y la integrante del comité ejecutivo Isabel Schnabel dejará su puesto a fin de año para trasladarse al Fondo Monetario Internacional.

El equilibrio político en la cúpula del BCE

El economista español es considerado una figura moderada y centrista, más cercana a las llamadas "palomas" de la política monetaria, que priorizan una orientación más acomodaticia para contener la inflación sin descuidar el crecimiento. Su rival, Knot, era identificado con los "halcones", partidarios de una política monetaria más estricta.

Hernández de Cos ya figuraba entre los principales candidatos antes de que comenzara el proceso de sucesión. Sus posibilidades crecieron tras el acuerdo entre Francia y Alemania para distribuir los otros dos puestos que quedarán vacantes el próximo año. La asignación a Berlín del cargo de economista jefe, considerado el segundo más relevante y clave en las decisiones del BCE, redujo las opciones de Knot.

El acuerdo busca preservar el equilibrio geográfico y de enfoques monetarios en la dirección del organismo. El vicepresidente es el croata Boris Vujcic, identificado con la línea más restrictiva, y la composición de la cúpula también responde a la práctica de representar a las cuatro principales economías de la zona euro.