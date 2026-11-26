El banco vinculó la incertidumbre electoral y las dudas sobre la continuidad del ajuste con el riesgo país, que superó los 1.000 puntos. Para 2027, proyectó un crecimiento económico del 1,8% y una inflación del 23%.

JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo, advirtió que el mercado considera altamente probable que Javier Milei no sea reelecto en 2027. Según el informe, los inversores asignan un 50% de posibilidades a una derrota del Presidente, una percepción que incide en el precio de los bonos argentinos, que acumulan caídas.

La entidad sostuvo que la incertidumbre política se relaciona directamente con el aumento del riesgo país por encima de los 1.000 puntos. «Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida», señaló el documento.

Riesgo país, elecciones y continuidad del ajuste

Ante la posibilidad de un cambio de signo político en la Casa Rosada, el banco planteó dudas sobre la continuidad del programa de ajuste, el equilibrio fiscal y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. JP Morgan recordó que el indicador soberano superó los 1.000 puntos, después de haberse acercado a los 400 en junio, y atribuyó el salto a la incertidumbre sobre el rumbo del plan económico y el resultado electoral.

El informe también señaló que volvió a ampliarse la brecha cambiaria entre el dólar oficial y las cotizaciones blue y contado con liquidación. En ese contexto, se indicó que Caputo ordenó utilizar el FGS para comprar bonos AL30 con el objetivo de reducir el riesgo país.

Proyecciones económicas de JP Morgan para 2027

En sus estimaciones para 2027, la entidad proyectó un crecimiento económico del 1,8% y una inflación del 23%. También alertó sobre la pérdida de impulso de la actividad y describió una situación de recesión técnica.

«La economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual, pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica».

Por último, JP Morgan advirtió que el techo de la banda cambiaria se ubica un 20% por encima de la cotización oficial, pero señaló que una suba del tipo de cambio podría afectar el proceso de desinflación.