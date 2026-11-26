Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 4 min de lectura

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía al cierre de agosto el 78,5% de su patrimonio invertido en títulos públicos nacionales, frente al 71% cuando asumió Javier Milei. La intervención con bonos AL30 buscó contener los dólares financieros y el riesgo país, pero expuso al organismo a un mayor deterioro patrimonial.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses concentraba al cierre de agosto el 78,5% de sus activos en títulos públicos nacionales. La proporción era del 71% cuando asumió Javier Milei, por lo que casi ocho de cada diez pesos del patrimonio de respaldo del sistema previsional quedaron vinculados a la capacidad de pago del Estado.

La cartera del Fondo, creada para preservar e incrementar recursos destinados a respaldar futuras jubilaciones, también fue utilizada para intervenir en el mercado de bonos. La estrategia atribuida al ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a reducir la brecha cambiaria y contener el riesgo país mediante operaciones con títulos como el AL30.

Intervención del FGS con bonos AL30

Durante una rueda de esta semana, operadores detectaron una fuerte intervención atribuida al FGS a través del AL30. En esa jornada, el dólar MEP bajó 1,43% y cerró a $1.666,49, mientras que el contado con liquidación retrocedió 1,53%, hasta $1.764,22. La brecha cambiaria se redujo casi tres puntos porcentuales.

El riesgo país había superado los 1.100 puntos durante las primeras horas de negociación, pero luego retrocedió y terminó en 1.038 puntos. La compra de bonos puede presionar a la baja las cotizaciones de los dólares financieros y, al sostener el precio de los títulos, contribuir a contener ese indicador.

Entre operadores también circuló la versión de que Caputo habría pedido a las principales sociedades de Bolsa, conocidas como ALyC, que se apartaran de la operatoria para facilitar la intervención oficial. La maniobra implicó que el FGS sumara más títulos a su cartera.

El patrimonio previsional y la exposición a la deuda pública

Al cierre de agosto, el Fondo administraba activos por $125,4 billones, equivalentes a unos 78.605 millones de dólares. De ese total, el 78,5% estaba invertido en deuda pública nacional. En el mismo período, el FGS perdió $600.000 millones en términos nominales.

Además, el organismo había perdido un 8% de su valor real entre diciembre de 2023 y junio de este año. La caída posterior de los bonos soberanos podría profundizar el deterioro, dado que una baja en el valor de la deuda argentina reduce la valuación de los activos que integran la cartera.

La exposición del Fondo opera por dos vías: el descenso de los títulos públicos afecta el valor de sus inversiones y la intervención cambiaria puede consumir sus activos más líquidos. En la operatoria descripta, el FGS puede comprar AL30 con dólares y venderlo contra pesos para influir sobre el tipo de cambio financiero.

Las órdenes de compra y venta del AL30

Las pantallas de negociación mostraron una marcada diferencia entre las órdenes de compra y de venta. A las 16.55, en la especie AL30C, que cotiza contra dólar cable, se observaban ofertas de venta por 100.000, 500.000 y 200.000 nominales. Ninguna de las órdenes de compra visibles superaba los 13.750 nominales.

En la especie negociada en pesos se registraba el patrón inverso: había órdenes de compra por 500.350 y 790.453 nominales, frente a ofertas de venta considerablemente menores. A esa hora, el AL30 en pesos subía 1,75% y su versión en dólar cable avanzaba 3,25%.

La relación entre ambas cotizaciones arrojaba un dólar implícito indicativo de $1.765, frente a los $1.791 calculados con los cierres anteriores. Las pantallas, sin embargo, correspondían a distintos plazos de liquidación. La escasa profundidad de algunas órdenes puede facilitar que un operador con capacidad suficiente incida sobre los precios.

Cómo impacta la operatoria en los activos del Fondo

El precio de los dólares financieros surge de dividir la cotización de un bono en pesos por su valor en dólares con liquidación en el exterior. Al comprar AL30 con dólares y venderlo contra pesos, el Fondo puede presionar a la baja el tipo de cambio implícito y sostener la cotización del título en dólares.

Una suba del precio en dólares de los bonos reduce su rendimiento. Si el movimiento alcanza al conjunto de la deuda argentina, también puede bajar la sobretasa frente a los títulos del Tesoro estadounidense, indicador que se utiliza para calcular el riesgo país.

La operación puede contribuir así a contener la brecha cambiaria y mejorar la cotización de la deuda. Para el FGS, en cambio, supone desprenderse de dólares y acumular pesos, aun cuando conserve la misma cantidad de bonos. De este modo, cambia activos líquidos por títulos cuyo valor depende de la evolución de la deuda pública.