Las ventas en supermercados retrocedieron 3% interanual y 0,9% frente a agosto, según el INDEC. En los shoppings hubo una leve suba anual, mientras que mayoristas y comercios tradicionales todavía muestran dificultades.

Las ventas en supermercados acumularon en septiembre nueve meses consecutivos de caída interanual. El último informe del INDEC registró un retroceso del 3% frente al mismo mes del año pasado y una baja del 0,9% respecto de agosto, en la medición desestacionalizada.

Entre enero y septiembre, las ventas a precios constantes disminuyeron 2,9% en comparación con el mismo período de 2025. Todos los meses de 2026 tuvieron variaciones interanuales negativas: marzo marcó la caída más pronunciada, con 5,1%, mientras que en mayo el descenso se moderó al 0,7%.

Facturación de supermercados y ventas reales

La facturación de las cadenas llegó a 2,45 billones de pesos en septiembre, un 25% más que un año antes. Sin embargo, ese resultado está expresado a precios corrientes e incluye tanto el dinero ingresado por las operaciones como el aumento de los precios.

Para conocer la evolución de la cantidad de mercadería vendida, el indicador relevante es el de precios constantes, que descuenta el efecto de la inflación. Por eso, aunque los supermercados hayan facturado más pesos que en septiembre de 2025, el volumen de ventas fue menor.

Billeteras virtuales y empleo en supermercados

Las operaciones realizadas con billeteras virtuales y códigos QR sumaron 432.251 millones de pesos en septiembre. El monto creció 65,6% interanual y representó el 17,6% de la facturación, con el mayor incremento entre los medios de pago relevados. En comparación, el efectivo aumentó 35,3%, las tarjetas de débito 14,3% y las de crédito 15,5%.

Estas cifras están expresadas a precios corrientes y reflejan el crecimiento nominal de los montos facturados, no necesariamente una mayor cantidad de pagos. En materia laboral, los supermercados relevados tenían 95.067 empleados asalariados, un 4,5% menos que un año atrás. El estudio abarcó 92 empresas y 3.125 bocas de expendio.

Ventas en shoppings: leve suba interanual

En los centros de compras, las ventas a precios constantes crecieron 0,3% interanual en septiembre. Fue el primer resultado positivo después de varios meses de retrocesos, aunque entre enero y septiembre todavía se acumuló una baja del 1,1%. Frente a agosto, la serie desestacionalizada cayó 0,8%.

La ropa y el calzado concentraron el 49,4% de las ventas de los shoppings. Los patios de comidas, alimentos y kioscos representaron el 18,7%, mientras que los productos electrónicos, electrodomésticos y de computación explicaron el 8%.

Mayoristas y otros canales de consumo

En el segmento mayorista, las operaciones a precios constantes aumentaron 1% interanual en septiembre, pero cayeron 2,5% en los primeros nueve meses del año. Además, la serie desestacionalizada retrocedió 0,5% respecto de agosto. Las billeteras virtuales y los códigos QR representaron el 33,6% de las ventas mayoristas, con un alza nominal interanual del 32,1%.

Por su parte, la consultora Scentia informó que las ventas crecieron 0,9% frente al mismo mes de 2025 y avanzaron 6,2% respecto de septiembre. Fue la primera variación interanual positiva del año, aunque el balance de los primeros diez meses todavía mostró una caída del 2,3%.

La mejora no alcanzó a los canales tradicionales: las ventas de las cadenas de supermercados bajaron 0,3% interanual y las de los autoservicios independientes retrocedieron 0,4%. Los mayoristas tuvieron el resultado más adverso, con una contracción del 6,4%. El impulso se concentró en otros rubros, como farmacias, kioscos y, especialmente, el comercio electrónico.