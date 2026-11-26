Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El ministro de Economía informó que solicitó disponer de una parte del swap para garantizar pagos y dar mayor certidumbre. La medida apunta a cubrir compromisos de deuda por US$ 24.900 millones previstos para 2027.

En una jornada marcada por nuevas tensiones cambiarias, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el Gobierno pidió a China utilizar US$ 5.000 millones del swap de monedas para afrontar pagos de deuda y ofrecer mayor certidumbre al mercado.

“Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China Us$ 5.000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados, entonces le estamos pidiendo fondeémoslo para dar la mayor certidumbre”, dijo Caputo.

El Gobierno busca garantizar los pagos de deuda

El tramo solicitado forma parte del acuerdo de intercambio de monedas por US$ 20.000 millones. Los US$ 5.000 millones están activados desde principios de 2023 y continúan disponibles durante la gestión de Javier Milei. En agosto, el acuerdo fue renovado y su plazo se extendió de tres a cinco años, hasta 2031.

“Va a haber refinanciamiento (de la deuda), ahora ¿el mercado cree que no? Perfecto, se lo pedimos a China, ponemos los US$ 5.000 millones, se los compra el Tesoro, ya tienen ahí los pagos garantizados”, explicó el ministro.

El swap y los compromisos previstos para 2027

La iniciativa apunta a cubrir el faltante que el mercado advierte para afrontar pagos por US$ 24.900 millones en 2027. El plan financiero presentado en julio contemplaba emitir Bonares por US$ 5.000 millones y comprar reservas por un monto equivalente.

Sin embargo, el Gobierno dejó de colocar deuda en dólares en el mercado local desde agosto, en un contexto de suba de tasas y del riesgo país. Además, desde septiembre redujo el ritmo de compra de divisas. Este miércoles registró la tercera jornada consecutiva sin compras.

Dólar y riesgo país: los movimientos de la jornada

El riesgo país cerró el miércoles en 1.068 puntos, luego de haber llegado a 1.120 durante la mañana. También se registró una fuerte intervención en bonos en dólares y contratos de futuros.

En ese contexto, el dólar contado con liquidación bajó a $1.735, mientras que el dólar minorista subió a $1.630.