Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La medida permitirá cancelar obligaciones pendientes de transporte y obra pública mediante bonos y letras del Tesoro. Los compromisos alcanzan certificados, materiales, actualizaciones de precios y contratos extinguidos.

El Gobierno de Javier Milei autorizó ampliar la emisión de deuda pública por un valor efectivo de hasta $182.458,9 millones para regularizar obligaciones pendientes vinculadas con obras públicas y proyectos de transporte. El pago a las empresas acreedoras se realizará mediante bonos y letras del Tesoro Nacional.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución Conjunta 68/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía, encabezadas por Federico Furiase y Carlos Guberman. La norma rige desde el 25 de noviembre, fecha en que fue dictada, y se publicó oficialmente el 26 de noviembre.

Qué deudas de transporte y obra pública se podrán cancelar

Los títulos se destinarán a cubrir obligaciones de la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad. La operatoria incluye certificados de obra, acopio de materiales y actualizaciones de precios correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.

También abarca compromisos pendientes por contratos de obra pública extinguidos desde 2024, en el marco de la paralización y revisión de proyectos impulsada por la administración de Milei. En vez de realizar desembolsos directos, el Estado podrá entregar títulos y trasladar los pagos a las fechas de vencimiento de esos instrumentos.

Los bonos y las letras que integran la emisión

La resolución dispone ampliar tres instrumentos financieros, todos denominados en pesos y con capitalización de intereses. La distribución prevista es la siguiente:

33 por ciento: BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027 y una ampliación máxima de $40.000 millones de valor nominal.

BONCAP T15E7, con vencimiento el 15 de enero de 2027 y una ampliación máxima de $40.000 millones de valor nominal. 33 por ciento: LECAP S26F7, con vencimiento el 26 de febrero de 2027 y una ampliación máxima de $60.000 millones de valor nominal.

LECAP S26F7, con vencimiento el 26 de febrero de 2027 y una ampliación máxima de $60.000 millones de valor nominal. 34 por ciento: BONCAP T30A7, con vencimiento el 30 de abril de 2027 y una ampliación máxima de $50.000 millones de valor nominal.

Los títulos se entregarán a su valor técnico, calculado al día hábil anterior a la entrega. El monto máximo de $182.458,9 millones corresponde al valor efectivo total de la operación, mientras que los topes individuales de cada instrumento están expresados en valores nominales.

El régimen para saldar obligaciones con contratistas

La emisión se encuadra en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, establecido en julio de este año. El mecanismo fija un cupo máximo de $221.119,5 millones para cancelar acreencias mediante títulos públicos, al que deben restarse las obligaciones ya pagadas.

Con esta operatoria, el Gobierno busca regularizar deudas pendientes con contratistas de infraestructura y transporte mediante instrumentos financieros, sin afrontar su cancelación inmediata en efectivo.