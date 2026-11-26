Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:53 a. m. · 2 min de lectura

El equipo económico habría recurrido a recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para intervenir en el mercado financiero. La información publicada señala que el dinero disponible del fondo habría disminuido alrededor de un 70% entre enero y agosto de 2026.

El Gobierno utiliza los fondos que respaldan las jubilaciones para intentar frenar la suba del dólar

En medio de la disparada del dólar y el aumento del riesgo país, el equipo económico que conduce Luis Caputo habría vuelto a recurrir a los recursos de la ANSES para intervenir en el mercado financiero.

Dicho de manera sencilla, el Gobierno estaría utilizando parte de la plata que sirve de respaldo al sistema jubilatorio argentino para intentar contener la suba del dólar y estabilizar los mercados.

El dinero pertenece al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), una especie de reserva económica que tiene la ANSES para respaldar el sistema previsional y afrontar eventuales dificultades financieras.

Según la información publicada, casi el 80% del patrimonio de ese fondo se encuentra actualmente invertido en bonos del Estado nacional. Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, ese porcentaje era del 71%.

Para entenderlo más fácilmente, de cada 100 pesos que tiene el fondo de respaldo de los jubilados, casi 80 están invertidos en deuda del propio Estado.

Pero hay otro dato que genera preocupación: entre enero y agosto de 2026, el dinero disponible del fondo habría disminuido alrededor de un 70%, sin siquiera contemplar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

Mientras los jubilados deben afrontar los aumentos de los medicamentos, los alimentos, los servicios y el costo de vida, los recursos que respaldan el sistema previsional estarían siendo utilizados como una herramienta para sostener la política económica del Gobierno nacional.

Esto no significa que se esté retirando directamente dinero de los haberes mensuales de los jubilados, sino que se estarían utilizando las reservas que sirven de garantía para el sistema previsional.

La situación abre un interrogante: ¿hasta cuándo podrá el Gobierno recurrir a los fondos de la ANSES para intentar controlar el dólar sin comprometer el respaldo económico de las actuales y futuras jubilaciones?

Por el momento, no se conoce con precisión cuánto dinero se habría utilizado en las últimas intervenciones financieras.

Los datos publicados no pudieron ser corroborados de manera independiente.