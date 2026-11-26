Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:24 a. m. · 2 min de lectura

El informe de gestión presentado ante el Senado detalló los desembolsos en vuelos, alojamiento y viáticos. El monto no contempla los operativos de seguridad ni el último viaje a España.

El presidente Javier Milei realizó 17 viajes internacionales durante los primeros diez meses de 2026, con gastos que rondan los 4 mil millones de pesos. Los datos surgieron del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado de la Nación.

En ese período, el mandatario permaneció 54 días fuera del país, con un promedio de un viaje al exterior cada 18 días. Estados Unidos y España estuvieron entre los destinos más visitados.

Los desembolsos incluyen combustible, tasas aeroportuarias, contratación de aviones privados, alojamiento en hoteles de cinco estrellas y viáticos de las comitivas presidenciales. TN +1

De los 17 viajes registrados, 15 se realizaron en aeronaves oficiales y dos mediante la contratación de vuelos privados, que demandaron un total de 338 mil dólares.

En materia de alojamiento y viáticos, una de las cifras más elevadas correspondió a la visita a Nueva York en septiembre, con más de 81 millones de pesos. En tanto, durante la participación del mandatario en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, se destinaron más de 73 millones de pesos a hospedaje. Por Sebastián Iñurrieta

Sin embargo, el monto total podría ser todavía mayor, ya que no se incluyen los gastos correspondientes a los operativos de seguridad presidencial ni el último viaje a España realizado durante noviembre.

Desde el Gobierno nacional defendieron las giras internacionales argumentando que contribuyen al posicionamiento de la Argentina en el mundo, a la promoción de inversiones y al fortalecimiento de las relaciones comerciales. TN

Las cifras conocidas reabren el debate sobre las prioridades del gasto público en un contexto marcado por las políticas de ajuste fiscal impulsadas por la propia administración nacional.

¿Cuáles fueron los beneficios concretos que recibió la Argentina como resultado de estos viajes? ¿Existe una evaluación económica que permita determinar si los resultados obtenidos justifican semejante desembolso de recursos públicos?

Son interrogantes que merecen respuestas claras, especialmente cuando el discurso oficial tiene como uno de sus principales ejes la austeridad y la reducción del gasto estatal.