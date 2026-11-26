Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:10 a. m. · 1 min de lectura

Las maniobras denunciadas habrían ocurrido entre julio de 2024 y mayo de 2025 en oficinas de Córdoba capital y Villa Carlos Paz. El perjuicio económico estimado asciende a 337 millones de pesos.

El Gobierno nacional denunció nuevas irregularidades en dos registros automotores de la provincia de Córdoba, cuyos responsables fueron desplazados de sus cargos. El caso se suma al detectado anteriormente en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Las medidas alcanzaron a los encargados de dos oficinas ubicadas en Córdoba capital y Villa Carlos Paz, donde se habrían producido importantes irregularidades económicas que afectaron las arcas públicas.

Según la denuncia del Gobierno nacional, las maniobras se habrían desarrollado entre julio de 2024 y mayo de 2025, generando un perjuicio económico estimado en 337 millones de pesos.

La decisión de apartar a ambos responsables se suma a los antecedentes registrados en Lomas de Zamora, donde también se habían denunciado irregularidades en la administración de un registro automotor.

Los nuevos casos vuelven a poner bajo la lupa los mecanismos de administración, fiscalización y control de los registros automotores en el país.

El monto denunciado constituye una estimación oficial y las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por la Justicia.