Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El aumento del riesgo país y la caída de las acciones argentinas frustraron el plan de la generadora renovable para cotizar en Nueva York. La operación de YPF Luz también quedó cancelada, aunque por la recompra de una participación accionaria.

El salto del riesgo país, que avanzó casi 700 puntos básicos en cuatro meses, dejó en suspenso los planes de empresas argentinas para cotizar en la Bolsa de Nueva York. La última compañía local que concretó una salida fue Central Puerto, en febrero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En julio, las energéticas Genneia e YPF Luz habían presentado documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como SEC. Sin embargo, ninguna de las dos avanzará por ahora con la oferta pública inicial.

Por qué se frenaron las salidas de Genneia e YPF Luz

En el caso de YPF Luz, la operación quedó cancelada luego de que YPF recomprara el 24,99% de las acciones que estaba en manos de GE Vernova, de General Electric, y del fondo chino Silk Road Fund. La transacción se realizó por 430 millones de dólares.

Para Genneia, en cambio, pesaron el encarecimiento del financiamiento y la baja del valor de las acciones argentinas. La empresa buscaba captar capital para expandirse, habilitar la venta de participaciones de sus accionistas en el mercado y facilitar futuras colocaciones de deuda. El proyecto quedó postergado, al menos, hasta 2027.

El riesgo país encarece el financiamiento en dólares

El indicador elaborado por JP Morgan superó este miércoles los 1.100 puntos. Ese nivel dificulta desde hace semanas el acceso al financiamiento de largo plazo para proyectos productivos en la Argentina, cuyo costo rondaría el 16% anual en dólares, al sumar la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y el sobrecosto local.

El riesgo país había vuelto a ubicarse cerca de los 400 puntos, un mínimo durante la presidencia de Javier Milei, cuando las dos compañías iniciaron sus trámites. Ahora, el sector privado aguarda una normalización de las variables financieras en un año electoral, con un peronismo competitivo y dudas sobre la continuidad del superávit fiscal, uno de los ejes de la política económica del Gobierno.

Genneia y el proyecto de transmisión eléctrica AMBA I

Genneia es la mayor generadora de energía renovable eólica y solar del país, sin contar las hidroeléctricas. Cuenta con 1.785 megavatios de potencia instalada en Chubut, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Río Negro, y proyecta convertirse en uno de los principales actores del almacenamiento de energía en baterías de litio.

La compañía pertenece principalmente a los fondos Argentum Investments I LLC, del estadounidense Zachary Schreiber, y Fintech Energy LLC, del mexicano David Martínez. Entre sus inversores minoritarios figuran Jorge Pablo Brito, dueño del Banco Macro; su socio Delfín Carballo; el Banco de Servicios y Transacciones, de Pablo Peralta y Roberto Domínguez; el fondo LAIG Eolia, del español Jorge de Pablo Cajal; y el fondo neerlandés Amicorp.

Otro proyecto que podría verse afectado por el encarecimiento del crédito es AMBA I, una inversión privada destinada a reforzar las redes de transmisión eléctrica. La obra busca evitar sobrecargas y reducir los cortes de luz, además de facilitar el transporte de energía de menor costo desde la Patagonia y el sur bonaerense hasta el conurbano.

El proyecto demandaría entre 800 y 1.600 millones de dólares. Transener, en la que Genneia es accionista, está interesada en llevarlo adelante. La presentación de ofertas está prevista para el 14 de diciembre y la inversión será pagada por los usuarios mediante un cargo adicional en sus tarifas.