Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

La iniciativa Black Shopping Days se realizará el 27, 28 y 29 de noviembre, con rebajas de hasta el 65% y beneficios de pago. La propuesta busca impulsar las ventas presenciales antes de las Fiestas y atraer público a los centros comerciales.

Por primera vez, 75 shoppings de la Argentina participarán del Black Friday con tres jornadas de descuentos, los días 27, 28 y 29 de noviembre. La iniciativa apunta a dinamizar las ventas y aumentar la concurrencia a los locales antes de las Fiestas.

La campaña, llamada Black Shopping Days, es organizada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), entidad que representa desde hace más de 35 años a los principales centros comerciales del país.

Descuentos de hasta el 65% en los shoppings

Los comercios adheridos ofrecerán rebajas de hasta el 65% en productos seleccionados de rubros como indumentaria, calzado, perfumería, juguetería y servicios. También habrá cuotas con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.

Las condiciones dependerán de cada local y de los artículos incluidos. Los negocios participantes estarán identificados con un distintivo y cada marca definirá sus propios requisitos sobre medios de pago, surtido y acumulación de beneficios. La cámara promoverá y difundirá la iniciativa, mientras que las ofertas serán responsabilidad de cada empresa.

Qué centros comerciales participan del Black Friday

Entre los participantes figuran centros comerciales de IRSA, como Alto Palermo, Alto Avellaneda, Abasto Shopping, Alcorta, Patio Bullrich, Distrito Arcos, DOT Baires y Soleil Premium Outlet. También se suman Unicenter y distintos Portal del grupo Cencosud; El Solar y Recoleta Mall, gerenciados por Fortín Maure; y Galerías Pacífico, del grupo Sutton.

La convocatoria incluye además Paseo Libertad y centros comerciales de distintos puntos del país, entre ellos Caballito Shopping, Devoto Shopping, San Justo Shopping, Nuevo Quilmes Plaza, Nine, Plaza Oeste, Palmas del Pilar, Tortugas Open Mall, Remeros Plaza, Nordelta Shopping, Alto Rosario, Córdoba Shopping, Nuevocentro, Patio Olmos y Palmares.

La apuesta por recuperar las ventas presenciales

La campaña se realiza después de una primera jornada conjunta de ofertas en mayo, que reunió a 65 shoppings y paseos de compra. La nueva edición busca potenciar una fecha ya instalada en el calendario comercial y ofrecer una respuesta común ante la caída del consumo, en especial en un contexto complejo para las marcas de indumentaria por la crisis del sector textil.

Además de impulsar las ventas en los locales, los organizadores apuntan a generar experiencias que atraigan visitantes y permitan a los shoppings recuperar protagonismo frente al crecimiento de las compras online. Los comercios enfrentan una baja de la facturación y costos operativos crecientes, vinculados al aumento de las tarifas de servicios y los alquileres.

Ventas en centros comerciales: los últimos datos del Indec

De acuerdo con datos del Indec difundidos el miércoles, las ventas de los centros comerciales subieron 0,3% interanual en septiembre. La facturación total a precios corrientes llegó a $582 millones, un 19,3% más que en septiembre de 2025. Sin embargo, entre enero y septiembre el acumulado registró una contracción de 1,1%, mientras que frente a agosto hubo una caída de 0,8%.

La cámara describió la propuesta como una oportunidad para recorrer los locales y conocer las ofertas disponibles:

"Habrá promociones y beneficios especiales en los centros comerciales participantes, con una invitación a recorrer locales, descubrir oportunidades, ver y probar productos, comparar alternativas, recibir asesoramiento y elegir qué comprar".

Carolina López Perera, directora ejecutiva de la CASC, destacó el valor de la visita presencial y de las actividades que puede reunir un centro comercial: