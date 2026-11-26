Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían quitado al Estado la facultad de fiscalizar las cuotas. Desde noviembre de 2023, los planes aumentaron 512,4% y más de 1,26 millones de personas quedaron sin cobertura médica.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 que eliminaron las facultades estatales para controlar los aumentos de la medicina prepaga. El fallo, dictado en una demanda contra Swiss Medical, dispone que la autoridad de aplicación retome las tareas de fiscalización y autorización de las cuotas.

La decisión llega casi tres años después de la desregulación, en un contexto de retroceso en la cobertura médica. Desde diciembre de 2023, 1.266.863 personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual y pasaron a depender del sistema público de salud.

Qué resolvió la Corte sobre las cuotas de las prepagas

Antes del DNU, la ley 26.682 permitía a la autoridad de aplicación revisar los valores de las cuotas y autorizar aumentos con fundamento en las variaciones de costos. En diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei eliminó esa atribución y habilitó la liberalización de los precios.

El fallo ordena que el Estado recupere las facultades previstas en la ley, pero no fija automáticamente un nuevo tope para las cuotas ni dispone la devolución de los aumentos aplicados durante estos años.

Las prepagas aumentaron más que la inflación y los salarios

Desde noviembre de 2023, las cuotas de la medicina prepaga subieron 512,4%, frente a una inflación del 354% y un incremento del 344,5% en los salarios privados registrados, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

De acuerdo con ese relevamiento, las cuotas quedaron 35% más caras en términos reales. El aumento coincidió con una pérdida de poder adquisitivo y con mayores dificultades para sostener el gasto familiar en salud.

Más personas quedaron sin obra social, prepaga ni mutual

La cantidad de personas sin cobertura pasó de 9.428.131 en el cuarto trimestre de 2023 a 10.694.994 en el segundo trimestre de 2026. En proporción, el grupo creció del 32% al 36% de la población, de acuerdo con los datos citados por el IAG.

La pérdida alcanzó a mujeres y varones. Más de 609.000 mujeres se sumaron al grupo sin cobertura, que superó los 5,3 millones. Entre los varones, se incorporaron alrededor de 658.000 personas y el total llegó a casi 5,4 millones.

Caen afiliaciones y se pierden empleos registrados

Entre las principales obras sociales, OSDEPYM, que brinda cobertura a monotributistas, fue la única que aumentó sus afiliados desde noviembre de 2023, con una suba del 199,6%. En cambio, OSECAC, de Comercio, cayó 23,7%; OSPCN, de estatales, 26%; OSPeCon, de Construcción, 27,4%; y OSPe, de trabajadores petroleros, 6,2%.

En el mismo período se perdieron más de 380.000 empleos registrados, lo que redujo los aportes y la cobertura médica de trabajadores y sus grupos familiares.

Jóvenes y niños, entre los grupos más afectados

El informe del IAG indicó que el 48,1% de las personas de 15 a 29 años no tenía obra social, prepaga ni mutual durante el segundo trimestre de 2026. Entre los menores de 14 años, la proporción rondó el 46%.

Además, desde el inicio de la gestión de Milei, 339.696 jóvenes más quedaron sin ese tipo de cobertura, un incremento del 11,8%.