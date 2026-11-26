Los supermercados acumularon nueve meses de bajas interanuales y los mayoristas y shoppings retrocedieron frente a agosto. También disminuyeron la facturación y las unidades vendidas de electrodomésticos, según datos del INDEC.

El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre. Las ventas de los supermercados cayeron por noveno mes consecutivo en la comparación interanual, mientras que los autoservicios mayoristas y los centros de compras registraron bajas frente a agosto. A su vez, la facturación de los comercios de electrodomésticos se redujo durante el tercer trimestre, de acuerdo con los informes difundidos por el INDEC.

A precios constantes, las ventas en supermercados bajaron 3 por ciento interanual y 0,9 por ciento frente a agosto, en la serie desestacionalizada. Entre enero y septiembre, la contracción acumulada fue de 2,9 por ciento respecto del mismo período de 2025.

Supermercados: nueve meses de caída interanual

Los datos del INDEC indican que las ventas reales de los supermercados estuvieron por debajo de las registradas en 2025 durante cada uno de los nueve meses relevados de 2026. La caída interanual más pronunciada se produjo en marzo, cuando llegó al 5,1 por ciento.

La facturación nominal de las cadenas relevadas sumó 2.453.750 millones de pesos en septiembre, un aumento del 25 por ciento frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, esa suba en pesos no implicó un incremento de las cantidades vendidas: al considerar la evolución de los precios según la metodología del organismo, el índice del sector registró una baja real interanual del 3 por ciento.

Los artículos de almacén concentraron el 28 por ciento de las ventas nominales de los supermercados. Les siguieron carnes, con el 14,1 por ciento; limpieza y perfumería, con el 13,4 por ciento; y lácteos, con el 12,1 por ciento. Estos porcentajes reflejan la participación en la facturación en pesos, no los cambios en las cantidades comercializadas por rubro.

El relevamiento también informó que el personal ocupado en los establecimientos alcanzó las 95.067 personas en septiembre, una disminución interanual del 4,5 por ciento. La cifra corresponde a las empresas incluidas en la encuesta y no representa, por sí sola, el total del empleo comercial del país.

Mayoristas y shoppings: mejora interanual, pero baja mensual

En los autoservicios mayoristas, las ventas retrocedieron 0,5 por ciento frente a agosto, aunque crecieron 1 por ciento en la comparación con septiembre de 2025, a precios constantes. El resultado interanual positivo llegó después de la caída del 3,6 por ciento registrada en agosto. Pese a esa mejora, el balance de enero a septiembre quedó 2,5 por ciento por debajo del mismo período del año anterior.

El personal ocupado en las empresas mayoristas relevadas fue de 12.667 personas en septiembre, un 7,4 por ciento menos que un año antes. La reducción porcentual superó la informada para los supermercados.

En los centros de compras, las ventas bajaron 0,8 por ciento respecto de agosto y avanzaron apenas 0,3 por ciento interanual. El incremento fue menor al 3,7 por ciento registrado en agosto. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el sector anotó una contracción del 1,1 por ciento frente al mismo lapso de 2025.

La indumentaria, el calzado, la marroquinería y la ropa y los accesorios deportivos concentraron el 49,4 por ciento de la facturación nominal de los shoppings en septiembre. El patio de comidas, los alimentos y los kioscos representaron el 18,7 por ciento, mientras que los artículos electrónicos, los electrodomésticos y la computación aportaron el 8 por ciento.

Electrodomésticos: menos facturación y unidades vendidas

La encuesta sobre comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar registró una caída de la facturación incluso a precios corrientes. Entre julio y septiembre, los ingresos totalizaron 1.220.645 millones de pesos, un 5,2 por ciento menos que en el tercer trimestre de 2025.

Las ventas en unidades también retrocedieron. En el trimestre se comercializaron 297.838 televisores, una baja interanual del 25,8 por ciento; 136.793 heladeras, con y sin freezer, un 17,4 por ciento menos; y 211.745 lavarropas, una reducción del 9,4 por ciento. En computadoras, la caída fue del 32,6 por ciento, con 44.116 unidades vendidas.

Las tarjetas de crédito representaron el 58,2 por ciento de las ventas nominales del trimestre. El efectivo concentró el 12,2 por ciento y las tarjetas de débito, el 10,8 por ciento. La participación de las tarjetas de crédito muestra su peso como medio de pago, aunque el informe no permite determinar cuántas operaciones se financiaron en cuotas ni el costo de esa financiación.

En septiembre, los comercios de electrodomésticos incluidos en la encuesta empleaban a 23.215 personas, un 11,3 por ciento menos que un año antes. El relevamiento contabilizó además 2.898 locales, lo que representa una caída interanual del 8,3 por ciento en la cantidad de establecimientos de las empresas alcanzadas.