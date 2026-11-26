Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Con los octavos de final terminados, quedaron definidos los ocho equipos que buscarán un lugar en las semifinales. Los cuartos se jugarán entre el 28 y el 29 de noviembre, con horarios y sedes que todavía esperan confirmación oficial.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol ya tiene a sus ocho clasificados para los cuartos de final. Boca se sumó a Gimnasia, Instituto, River, Vélez, Independiente, Rosario Central y Barracas Central en la carrera por el título.

La instancia se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, a partido único y en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular. La final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo, en La Plata.

Cuartos de final del Torneo Clausura: cruces y horarios

A la espera de la confirmación oficial, los cuatro partidos se jugarían en las siguientes fechas, horarios y estadios:

Vélez vs. Independiente: sábado 28 de noviembre, a las 20, en el Estadio José Amalfitani.

sábado 28 de noviembre, a las 20, en el Estadio José Amalfitani. Instituto vs. River: sábado 28 de noviembre, a las 22, en el Estadio Monumental Presidente Perón.

sábado 28 de noviembre, a las 22, en el Estadio Monumental Presidente Perón. Rosario Central vs. Barracas Central: domingo 29 de noviembre, a las 17.30, en el Estadio Gigante de Arroyito.

domingo 29 de noviembre, a las 17.30, en el Estadio Gigante de Arroyito. Boca vs. Gimnasia: domingo 29 de noviembre, a las 22, en La Bombonera.

Formato de los playoffs y definición por penales

Los cuartos de final y las semifinales se resolverán en un solo partido, en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. La final también será a partido único, en La Plata, y contará con la presencia de ambas parcialidades.

El cronograma contempla los cuartos entre el 28 y el 29 de noviembre, las semifinales durante el fin de semana del 6 de diciembre y la final el 12 de diciembre. Si un partido termina igualado en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste el empate, la clasificación o el título se definirán por penales.

Qué obtiene el campeón del Clausura 2026

El ganador del torneo clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre frente a Belgrano, campeón del Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.