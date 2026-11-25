Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 8:49 p. m. · 1 min de lectura

La empresa abrió una convocatoria para conductores y prepara el lanzamiento oficial en la ciudad bonaerense. Su expansión en el interior reaviva el interrogante sobre una posible llegada a localidades pampeanas.

Uber prepara su desembarco en Trenque Lauquen y ya comenzó a buscar conductores interesados en sumarse a la plataforma, lo que podría representar una nueva alternativa de transporte para los vecinos de la ciudad y la región.

La empresa comenzó a comunicar su próxima llegada mediante notificaciones en su aplicación y correos electrónicos enviados a usuarios. Si bien todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las operaciones, ya se encuentra abierta la convocatoria para quienes quieran trabajar con vehículos particulares, taxis o motocicletas.

Una de las características de esta modalidad de trabajo es que los conductores pueden administrar sus propios horarios, decidir cuándo conectarse y cuánto tiempo dedicarle a la actividad.

Para incorporarse, los interesados deberán completar un formulario online, presentar la documentación correspondiente y avanzar con la activación de su cuenta.

Además, como parte de su estrategia de lanzamiento, la empresa ofrece incentivos económicos por tiempo limitado para aquellos conductores que completen sus primeros 30 viajes.

El desembarco de Uber en Trenque Lauquen forma parte de su expansión en el interior bonaerense, donde ya presta servicios en ciudades como Junín, Chacabuco, Pergamino y, más recientemente, Nueve de Julio.

Su llegada podría generar nuevas oportunidades laborales, ampliar las alternativas de movilidad y abrir el debate sobre la convivencia de estas plataformas con los servicios tradicionales de taxis y remises.

Mientras tanto, la empresa continúa incorporando conductores y preparando el lanzamiento oficial.

La expansión de Uber en ciudades del interior también plantea un interrogante para nuestra provincia: ¿podría desembarcar próximamente en localidades de La Pampa?

Aclaración para vos: omití los montos de los incentivos porque en la grabación aparecen expresados en dólares y probablemente sean pesos argentinos. Conviene corroborarlos antes de publicar.