Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 4 min de lectura

El 37,9% de los asalariados de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC trabaja sin aportes jubilatorios. La precariedad golpea con mayor fuerza a jóvenes y mujeres, y muestra grandes diferencias entre regiones.

La informalidad laboral alcanza al 37,9% de los asalariados de los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC: casi cuatro de cada diez no tienen aportes jubilatorios. El impacto no es uniforme en el país y afecta especialmente a jóvenes y mujeres.

El promedio nacional oculta diferencias marcadas entre ciudades. Según el Monitor de Indicadores Sociales del IEF-CTA Autónoma, la informalidad supera el 50% en el Gran San Juan y se ubica por debajo del 14% en Ushuaia-Río Grande. Entre las regiones, Cuyo registra los valores más altos y la Patagonia, los más bajos.

Cuyo y el Gran San Juan, entre las zonas más afectadas

En Cuyo, el 48,4% de los asalariados de Mendoza, San Juan y San Luis trabaja sin aportes. Aunque la desocupación es baja, el informe describe los puestos laborales como «extremadamente precarios».

El Gran San Juan es el único aglomerado donde los trabajadores informales son mayoría: el 52% de los asalariados no tiene aportes. Entre las mujeres de esa provincia, la proporción trepa al 56,2%, el nivel más alto del relevamiento.

En el Noroeste, la informalidad supera el promedio nacional en casi todas las ciudades, aunque con diferencias entre ellas. En el Noreste, todos los aglomerados están por encima de la media, con excepción de Formosa.

Las brechas de informalidad entre regiones y ciudades

La región Pampeana presenta el panorama más heterogéneo: conviven niveles elevados en Concordia y Córdoba con porcentajes inferiores al 30% en Bahía Blanca y Paraná. En la Patagonia, en cambio, la informalidad es mucho menor que en el resto del país: cinco de sus seis ciudades se ubican por debajo del 30%.

Las cuatro ciudades con menor informalidad están en la Patagonia. Fuera de esa región, solo la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca y Paraná registran niveles inferiores al 30%.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires también hay una diferencia pronunciada: la informalidad alcanza el 25,6% en la Ciudad de Buenos Aires y llega al 40,5% en los partidos del conurbano, por encima del promedio nacional.

Las mujeres tienen más empleos sin aportes

A nivel nacional, la informalidad es mayor entre las mujeres, con un 40,6%, que entre los varones, cuyo registro es del 35,5%. El informe vincula esa brecha con la concentración de trabajadoras en sectores de salarios bajos y elevado trabajo no registrado, como el empleo en casas particulares.

Las diferencias más amplias se observan en San Nicolás-Villa Constitución, donde la informalidad alcanza al 45,9% de las mujeres y al 26,5% de los varones; Río Gallegos, con 25,9% y 9,5%, respectivamente; y Gran Tucumán, con 50,7% frente a 40,2%.

También hay brechas importantes en Formosa, con 43,1% entre las mujeres y 32,6% entre los varones, y en Río Cuarto, donde los valores son 43,2% y 32,6%. En cambio, en Mar del Plata, Santiago del Estero, Posadas, Concordia y Gran Mendoza, la informalidad es mayor entre los varones.

Los jóvenes, el grupo con mayor precariedad laboral

La informalidad golpea con fuerza a quienes recién ingresan al mercado de trabajo. En 15 provincias, al menos tres de cada cuatro ocupados menores de 24 años trabajan sin aportes a la seguridad social.

En Tucumán, el indicador llega al 91,4%; en San Juan, al 91,3%; y en Santiago del Estero, al 90%. En esos distritos, apenas uno de cada diez jóvenes ocupados cuenta con aportes. Solo tres jurisdicciones registran niveles inferiores al 50% para los menores de 24 años: Tierra del Fuego, con 39,7%; la Ciudad de Buenos Aires, con 46,5%; y Neuquén, con 48,2%.

Si se considera al conjunto de las personas ocupadas, incluidos los cuentapropistas, la informalidad nacional alcanza el 45%. En todas las provincias, la proporción entre menores de 24 años supera la registrada para el total de ocupados de cada distrito.

Informalidad alta y baja desocupación

En varias zonas con elevada informalidad, la desocupación se mantiene baja. Esto ocurre en Cuyo y en todas las provincias del Noroeste, donde la tasa de desempleo está por debajo del promedio nacional, aunque el trabajo sin aportes y sin derechos laborales tiene una presencia mayor.

A ese escenario se suma la caída del empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.200 puestos asalariados registrados en el sector privado en el país, una baja del 3,8%.

Las mayores caídas se registraron en Santa Cruz, con un 17%; Tierra del Fuego, con un 16,8%; Formosa, con un 12%; Misiones, con un 11,3%; y Chaco, con un 10,7%.