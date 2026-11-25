El ministro afirmó que no teme una aceleración de los precios y atribuyó el avance de la divisa a la crisis global. También consideró razonable el valor del dólar oficial y relativizó que la economía esté en recesión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que la reciente suba del dólar vaya a trasladarse a los precios. Consultado sobre si le preocupan los aumentos de la divisa, respondió: "Definitivamente, no".

El funcionario atribuyó el movimiento de la última semana a la crisis global y sostuvo que, en esos episodios, el dólar suele apreciarse frente a distintas monedas. Sus declaraciones se conocieron antes de la apertura de los mercados de este miércoles, cuando la cotización volvió a subir y se amplió la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

Caputo descartó un impacto del dólar en la inflación

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que confía en la solidez del programa económico y descartó que la suba de la divisa acelere la inflación. Como argumento, señaló: "La inflación núcleo viene corriendo a niveles del 20% anual, por lo tanto nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger a una inflación internacional".

Sobre la posibilidad de que detrás del aumento haya movimientos especulativos, Caputo reconoció que podría existir cierto componente de ese tipo, aunque afirmó que no alcanza la magnitud de lo ocurrido en octubre del año pasado. "Uno podría pensar que hay un poco de especulación porque se amplió un poco más la brecha", indicó.

La brecha cambiaria y el valor del dólar oficial

El ministro precisó que la brecha pasó de ubicarse entre el 4% y el 5% a acercarse al 12%. Según explicó, algunas empresas comenzaron a usar capital de trabajo para dolarizarse, pero afirmó: "no veo una especulación como hubo en octubre del año pasado".

En esa línea, sostuvo que varios actores económicos entendieron que "no es fácil" apostar contra el Gobierno porque "el programa es muy sólido". Además, calificó como "absolutamente razonable" el precio del dólar oficial, que superó los $1.600.

"Estoy cómodo con que el dólar flote. En la situación en la que estamos, el dólar flota y tampoco podés ir contra los flujos. Tampoco podemos decir que flotamos libremente porque nosotros estamos comprando dólares", expresó Caputo.

Qué dijo Caputo sobre la recesión técnica

En la misma entrevista, el ministro relativizó que la Argentina haya entrado en recesión, luego de que el INDEC informara que la actividad económica registró un balance negativo por segundo trimestre consecutivo.

"La definición de recesión técnica es una mera definición casi arbitraria, pero no tiene que ver realmente con la profundidad del tema. Por ejemplo, en Estados Unidos se tienen en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración y la diversidad de sectores que abarca. Eso es algo mucho más razonable", sostuvo.

El informe del INDEC mostró que la actividad económica creció 1,1% en septiembre, pero ese avance no compensó la caída de 2,5% en julio ni el repunte de 0,4% en agosto. De ese modo, la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos con resultados negativos, una situación que configura una recesión técnica.