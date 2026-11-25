Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

La suba del riesgo país y el récord del dólar reavivan las dudas sobre la recuperación económica. Crece la preocupación por el posible impacto en los precios y el bolsillo de las familias.

La incertidumbre económica continúa profundizándose en la Argentina. Este miércoles 25 de noviembre, el riesgo país volvió a subir y superó los 1.100 puntos básicos, mientras que el dólar alcanzó un nuevo récord, en medio de las crecientes tensiones financieras.

La evolución de las principales variables económicas refleja la preocupación de los inversores y las dificultades que enfrenta el Gobierno nacional para recuperar la confianza de los mercados.

Sin embargo, más allá de los indicadores financieros, la principal preocupación pasa por las consecuencias que esta situación podría tener sobre el bolsillo de los argentinos.

Una nueva escalada del dólar podría trasladarse a los precios de los alimentos, los medicamentos, los combustibles y otros productos de consumo cotidiano, en un contexto en el que muchas familias ya enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes.

A esto se suma la caída de la actividad económica, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la retracción del consumo, una combinación que también genera preocupación entre comerciantes, pequeñas empresas y trabajadores.

Por otra parte, el incremento del riesgo país encarece las posibilidades de financiamiento de la Argentina y refleja una mayor percepción de incertidumbre respecto de su situación económica y financiera.

Mientras el Gobierno de Javier Milei continúa defendiendo su programa económico, la evolución del dólar y la inestabilidad de los mercados vuelven a poner en discusión las perspectivas de recuperación.

La preocupación trasciende los números de las pantallas financieras. Para el ciudadano común, el verdadero interrogante es cuánto de esta nueva escalada terminará trasladándose a las góndolas y cuánto más deberán resignar las familias para afrontar sus gastos cotidianos.

Fuente de referencia: La Arena. No fue posible acceder al artículo completo para verificar las cotizaciones exactas de la jornada.