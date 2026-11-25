El fondo presentó una nueva demanda por la expropiación de la petrolera en 2012 y pidió una compensación menor a la que buscaba en Estados Unidos. El reclamo todavía está en etapa de conformación del tribunal arbitral.

El fondo Burford Capital reclama US$ 14.400 millones a la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. La cifra surge de un informe de la Jefatura de Gabinete enviado al Senado y corresponde a la demanda que la firma inició ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El monto es inferior a los cerca de US$ 16.000 millones que Burford pretendía obtener en los tribunales de Estados Unidos. En marzo de este año, una instancia judicial de ese país falló a favor de la Argentina y rechazó los argumentos del fondo.

La demanda de Burford ante el CIADI por la expropiación de YPF

Burford acudió al CIADI a mediados de septiembre. El organismo, que depende administrativamente del Banco Mundial, funciona como marco institucional para resolver controversias entre inversores privados y Estados, y no como un tribunal tradicional.

El proceso se encuentra en la etapa de conformación del tribunal: cada parte debe proponer un integrante y luego se designará a un tercero neutral. Estos procedimientos suelen extenderse entre cinco y diez años antes de llegar a una resolución definitiva.

En su informe, la Jefatura de Gabinete detalló que Burford solicita intereses compuestos anteriores y posteriores al laudo, aunque no especifica la tasa, además del pago de costas. También describió el eje del reclamo como la “alegada falta de emisión por parte de Argentina de una oferta de adquisición de acciones en oportunidad de la expropiación parcial de acciones de YPF”.

El antecedente judicial en Estados Unidos y el reclamo argentino

El planteo ante el CIADI se basa en el mismo argumento que los demandantes llevaron a los tribunales de Nueva York. En marzo, la segunda instancia judicial estadounidense dio la razón a la Argentina y descartó los argumentos de Burford. La única alternativa que quedaría en ese país sería recurrir a la Corte Suprema, una posibilidad que, según especialistas, tendría escasas chances de prosperar.

La información sobre el caso fue incorporada por la Jefatura de Gabinete en respuesta a una consulta del senador radical Maximiliano Abad, quien pidió un detalle de las demandas que enfrenta el país ante el organismo arbitral.

El historial de Argentina en el tribunal de arbitraje

El historial argentino ante el CIADI es desfavorable. Según datos del organismo procesados por Transnational Institute, en el 86% de los casos en los que estuvo involucrado el Estado argentino la resolución fue favorable a la empresa demandante.

El 92% de las demandas contra el país fue presentado por compañías de Estados Unidos, Canadá y Europa. Un tercio del total, equivalente a 22 casos, correspondió a inversores estadounidenses. España acumuló 10 demandas, Francia ocho e Italia seis.

De los 65 casos afrontados por la Argentina, entre cerrados y pendientes, 19 estuvieron vinculados con contratos de suministro de energía, 11 con inversiones financieras y 10 con el servicio de agua corriente. También hubo reclamos en sectores como la construcción y la minería. A esa lista se suma ahora la demanda relacionada con YPF.

Otros laudos pendientes contra la Argentina

Entre los laudos pendientes informados por la Jefatura de Gabinete, el de mayor monto es el de AES Corporation, vinculado con la pesificación de contratos del sector eléctrico. La empresa obtuvo un fallo por US$ 715 millones, que el Gobierno apeló al solicitar su anulación.

También figuran Abertis Infraestructuras y Webuild, antes llamada Salini Impregilo, con reclamos por US$ 329 millones y US$ 150 millones, respectivamente. Ambos están relacionados con las concesiones de Autopistas del Sol y del Grupo Concesionario del Oeste, conocido como Acceso Oeste.

En la lista aparece además la aseguradora neerlandesa NN Insurance International, que reclama US$ 151 millones por la nacionalización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).