Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 2:11 p. m. · 2 min de lectura

Diego Molina fue despedido y recibió una condena tras fotografiarse junto al cuerpo del ídolo. En abril de 2026, volvió a quedar vinculado a un operativo de desalojo en La Paternal.

Este 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, una noticia que conmocionó al mundo y provocó un profundo dolor entre millones de argentinos. Sin embargo, en medio de aquella jornada de tristeza, un episodio generó indignación y repudio generalizado.

Horas antes del velatorio del Diez, se viralizaron imágenes de tres trabajadores de la funeraria encargada del servicio, quienes posaron junto al féretro abierto y el cuerpo sin vida del astro argentino.

Uno de ellos fue Diego Molina, cuyo rostro y nombre rápidamente se hicieron conocidos en todo el país. Su actitud despertó el rechazo de los fanáticos y tuvo consecuencias laborales, sociales y judiciales.

La empresa de sepelios para la que trabajaba decidió despedirlo, al igual que a Claudio y Sebastián Fernández, los otros dos empleados involucrados. Además, Argentinos Juniors, institución de la que Molina era socio, resolvió expulsarlo.

En diciembre de 2021, según la información publicada por Olé, la Justicia le impuso una pena de cuatro días de arresto en suspenso, 50 horas de tareas comunitarias y una donación de 10 mil dólares a una institución dedicada a la recuperación de personas con adicciones en La Matanza.

Sin embargo, lejos de desaparecer definitivamente de la escena pública, Molina volvió a quedar vinculado a un episodio policial en abril de 2026.

En aquella oportunidad, fue identificado durante un operativo de desalojo de un predio ocupado en el barrio porteño de La Paternal, ubicado entre las calles San Blas y Andrés Lamas.

Según informaron Clarín e Infobae, el exempleado de la funeraria habría sido uno de los referentes de la ocupación del terreno, donde residían numerosas familias.

Las publicaciones también señalaron que Molina habría abandonado temporalmente el lugar tras recibir amenazas de integrantes de distintas barras bravas, como consecuencia de la fotografía que se tomó junto al cuerpo de Maradona.

Tiempo después habría regresado al predio, donde permaneció hasta el operativo realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con la recuperación del terreno y tres personas detenidas por resistencia a la autoridad. No se precisó si Molina estuvo entre los arrestados.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, aquel episodio continúa siendo recordado como uno de los hechos más repudiables que rodearon la despedida del ídolo argentino. Una fotografía que vulneró la intimidad del futbolista y de su familia, y que provocó una profunda indignación en una sociedad que todavía lloraba su partida.