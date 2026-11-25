Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

La ciudad española fue sede de la primera cumbre de la red, integrada por 53 urbes de América Latina, el Caribe, España y Portugal. El encuentro fijó líneas de trabajo sobre patrimonio, planificación urbana y sostenibilidad.

Sevilla albergó la primera cumbre de las ciudades fundadoras de la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa de cooperación que reúne a urbes de ambas orillas del Atlántico con más de cinco siglos de historia. El objetivo es promover respuestas compartidas para proteger el patrimonio y avanzar hacia una mayor sostenibilidad urbana.

Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, el encuentro dio continuidad al acto de constitución de la alianza, realizado en Madrid con la participación de autoridades como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La reunión en la capital andaluza convocó a representantes de las ciudades fundadoras y a otras localidades interesadas en sumarse.

Una agenda común para las ciudades iberoamericanas

Entre las urbes participantes estuvieron Lima, Bogotá, Quito, Cartagena de Indias y Santo Domingo. La primera cumbre permitió fortalecer la cooperación entre sus integrantes y sentar las bases de una agenda compartida, con líneas de colaboración previstas para 2027.

La elección de Sevilla respondió a su vínculo histórico con Iberoamérica y a su papel como puente entre España y el continente americano. La proximidad del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 también aporta relevancia a la iniciativa, al poner en valor los lazos históricos, culturales e institucionales entre ambas orillas.

Patrimonio, urbanismo y sostenibilidad ambiental

El Ayuntamiento sevillano impulsó la reunión con la intención de consolidar una red estable de cooperación. Sus principales desafíos comunes son la protección del patrimonio, el desarrollo urbanístico y la sostenibilidad medioambiental.

El programa comenzó con una recepción del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a las autoridades y delegaciones en el Real Alcázar. Al día siguiente, el Ayuntamiento fue sede de la primera sesión de trabajo: Sevilla expuso sus proyectos estratégicos y su visión de futuro, mientras las ciudades fundadoras compartieron experiencias y propuestas.

Participaron el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío; el alcalde de La Paz, César Dockweiler; y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. También asistieron representantes institucionales de Buenos Aires, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de Indias, Aguascalientes, Valparaíso, San Pedro Sula y Santo Domingo, además de Margarita Figueiredo, secretaria general de la Casa de América Latina de Lisboa.

Sevilla mira al centenario de 2030

Con la vista puesta en 2030, Sevilla busca convertir el centenario en un impulso para desarrollar proyectos estratégicos, avanzar en sus objetivos urbanos y sentar las bases de un modelo más sostenible e innovador, preparado para los desafíos de la próxima década. La agenda incluyó además una visita al Archivo General de Indias, emblema de la relación histórica entre ambas orillas del Atlántico.

La alianza fue impulsada por la Corporación Andina de Fomento, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Secretaría General Iberoamericana. Está integrada por 53 ciudades de América Latina, el Caribe, España y Portugal, y busca desarrollar soluciones conjuntas para conservar el patrimonio histórico, planificar las ciudades y promover la sostenibilidad medioambiental.

La red reúne ciudades con un peso relevante en el comercio y la cultura. El 52 por ciento de sus integrantes son puertos estratégicos para el comercio global y la conectividad. Sevilla cuenta con el único puerto interior de España, una infraestructura clave para su actividad económica y su conexión con los mercados internacionales.

Además, 12 ciudades de la alianza tienen centros históricos reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, mientras que el 25 por ciento forma parte de la Red de Ciudades Creativas de ese organismo.