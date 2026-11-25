El ministro sostuvo que la recesión técnica es una definición «casi arbitraria» y destacó el repunte de la actividad en agosto y septiembre. El INDEC informó que la economía creció 1,1% en septiembre, pero no compensó la caída de julio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso en duda que la Argentina haya entrado en recesión técnica, luego de que el INDEC informara que la actividad económica acumuló dos semestres consecutivos con resultados negativos. El funcionario consideró que esa clasificación no refleja por sí sola la profundidad de la situación.

«La definición de recesión técnica es una mera definición casi arbitraria, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema. Por ejemplo, en Estados Unidos se tienen en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración y la diversidad de sectores que abarca. Eso es algo mucho más razonable», sostuvo en una entrevista televisiva.

Actividad económica: el repunte de septiembre no compensó la caída de julio

Las declaraciones se conocieron después de que el organismo estadístico difundiera su informe sobre la evolución de la actividad. En septiembre, la economía registró un aumento mensual de 1,1%, pero el resultado no alcanzó para revertir la baja de 2,5% de julio, pese al avance de 0,4% en agosto.

Caputo calificó la caída de julio como «fuera de lo común» y la vinculó con la suba del gas, las lluvias y el Mundial de fútbol. «Si vos anualizás ese 2,5 te da como una caída del 30, lo cual no tiene ningún sentido. Es obvio que en julio algo pasó. ¿Qué pasó? Pasó el problema de la suba del gas, pasó el problema de las lluvias y el Mundial, entonces dio un número raro. Ahora estás mirando el espejo retrovisor, son los números del pasado», afirmó.

Caputo destacó el arrastre positivo para el próximo trimestre

El ministro señaló que los datos de agosto y septiembre fueron positivos y permitieron recuperar parte del retroceso de julio. «Vamos a ver octubre, noviembre y diciembre. Septiembre ya deja un arrastre positivo para el próximo trimestre de 0,9. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento. Hasta hace 3 o 4 años discutíamos que había que salir corriendo», expresó.

Además, comparó el escenario actual con el período previo a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y apuntó especialmente al último tramo de la gestión de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa encabezó el Ministerio de Economía.

«Cuando hacemos la comparación, recesión veníamos de antes: de julio de 2022 a diciembre de 2023 en la tendencia ciclo la economía cayó. Eso es una recesión. Desde 2011 que la economía no crecía. Acá estamos hablando de que la economía creció menos de lo que nos hubiera gustado, pero creció», reiteró.

El ministro cuestionó la percepción sobre los ingresos

Caputo también rechazó la idea de que cada vez más personas no llegan a fin de mes. Definió esa percepción como equivocada y mencionó el respaldo que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025.

«Este tema ya lo hemos escuchado, el de ‘la sensación que’. ¿Cuándo? No hace 20 años, sino hace uno. En octubre del año pasado se había llegado al colmo de ponerle un porcentaje. A mi me decían ‘el 80% de la gente no llega a fin de mes”. Le habían puesto un número. Vinieron las elecciones de octubre y el Presidente ganó por 17 puntos. Entonces, algo raro hay entre esa percepción y la realidad. Yo me tengo que guiar por los datos y son contundentemente mejores», afirmó.