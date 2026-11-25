Una promoción de dos pichones por 4.999 pesos llamó la atención en Misiones y se difundió en redes. El caso se conoció en medio de la caída del consumo de carne vacuna y del aumento de precios por encima de la inflación.

Una oferta de dos pichones de paloma por 4.999 pesos en un comercio de Misiones llamó la atención durante una recorrida por la provincia y luego se viralizó en redes sociales. La aparición del producto coincidió con una fuerte caída del consumo de carne vacuna y con aumentos de precios que superaron la inflación general.

La promoción fue presentada como una oferta puntual y no permite afirmar que el consumo de paloma se haya extendido a todo el país. Tampoco alcanza para comparar su precio por kilo con el de los cortes vacunos. Sin embargo, su difusión volvió a poner en escena cómo la pérdida de poder adquisitivo modifica las decisiones de compra de los hogares.

La oferta de pichones de paloma en Misiones

Durante la recorrida se vieron carteles que ofrecían pichones de paloma para consumo. En uno de los locales, la promoción anunciaba dos unidades por 4.999 pesos. El periodista a cargo del recorrido señaló que conocía el consumo de paloma en ámbitos rurales, pero que le sorprendió encontrar el producto en oferta en un comercio.

La cobertura también mencionó localidades como El Soberbio y 25 de Mayo. Se trata de un episodio localizado, sin datos que permitan considerarlo una tendencia nacional cuantificada. La escena se difundió en un contexto de crisis de consumo que afecta especialmente a los sectores populares, similar a lo ocurrido con la venta de carne de burro en la Patagonia.

La caída del consumo de carne vacuna en Argentina

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina estimó que el consumo de carne vacuna llegó a 44,5 kilos por habitante al año en la medición a octubre de 2026. El dato representa una baja interanual del 11,2 por ciento, equivalente a 5,6 kilos menos por persona frente a octubre de 2025.

La cifra es un promedio calculado a partir de la disponibilidad de carne para el mercado interno y no significa que cada persona haya consumido exactamente esa cantidad. Entre enero y octubre, el consumo aparente sumó 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que durante los mismos diez meses del año anterior.

Según el informe de la cámara, la menor disponibilidad coincidió con una caída de la producción y un aumento de las exportaciones. A la vez, los relevamientos registraron que la carne vacuna subió 44,5 por ciento interanual en octubre, frente a una inflación general del 33 por ciento: una diferencia de 11,5 puntos porcentuales.

Pollo y cerdo, alternativas más económicas

Ante el encarecimiento de la carne vacuna, el pollo y el cerdo ganan espacio como opciones para reducir el gasto. Los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina muestran la diferencia de precios: en octubre, con el valor de un kilo de asado se podían comprar, en promedio, 3,57 kilos de pollo fresco o 1,88 kilos de pechito de cerdo.

Si se toma el promedio de los primeros diez meses del año, la capacidad de compra llegó a 3,69 kilos de pollo y 1,97 kilos de cerdo por cada kilo de asado. La brecha también creció frente al año anterior: el poder de compra del asado respecto del pollo aumentó un 19,1 por ciento, mientras que frente al pechito de cerdo subió un 28,1 por ciento.

La evolución de los precios ayuda a explicar el cambio. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, durante los últimos doce meses, la carne vacuna acumuló un alza del 49,9 por ciento; el pollo, del 30,4 por ciento, y el pechito de cerdo, del 27 por ciento.

El pollo y el cerdo se vuelven así sustitutos más competitivos frente a la pérdida de poder adquisitivo. Más que un cambio general en las preferencias alimentarias, los datos reflejan cómo el presupuesto familiar condiciona cada vez más qué tipo de carne llega a la mesa.