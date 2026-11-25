Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El ministro sostuvo que la actividad económica se recuperó un 1,5 por ciento en el segundo trimestre y afirmó que la suba reciente del dólar no le genera preocupación. También mencionó factores que, según explicó, influyeron en el desempeño económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el criterio utilizado para definir una recesión y afirmó que la actividad económica mostró una recuperación de 1,5 por ciento en el segundo trimestre. Además, aseguró que no le preocupa la reciente suba del dólar, que vinculó con la crisis global.

“Es una medición arbitraria. En Estados Unidos se tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración y la cantidad de sectores que abarca”, sostuvo al referirse a la contracción económica que se conoció este martes. Luego agregó: “En el segundo trimestre ya recuperamos 1,5 por ciento”.

Caputo mencionó factores que afectaron la actividad económica

Al analizar el desempeño de la economía, el ministro enumeró distintas circunstancias que, según planteó, incidieron en la actividad. “En julio pasó el problema de la suba del gas, de las lluvias y del Mundial”, dijo.

Sobre los meses siguientes, señaló: “Vamos a ver qué pasa en octubre y noviembre. Octubre fue un mes de lluvias brutales”.

El ministro pidió avanzar con menos impuestos y regulaciones

Caputo también se refirió a los cambios en el comportamiento del sector privado. “El empresario y el comerciante se acostumbraron a la inestabilidad económica. La inestabilidad era un negocio. Hay un cambio de actitud”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno debe “seguir bajando impuestos y desregulando”.

La suba del dólar y el contexto internacional

Consultado sobre el tipo de cambio, el titular de Economía aseguró: “No me preocupa la suba del dólar. La suba de la última semana vino acompañada de una crisis global. El dólar en estos contextos tiende a apreciarse”.

En relación con las monedas de la región, agregó: “Nuestra moneda se depreció al nivel de la región. Nuestra moneda acompañó eso y está bien que así sea”.